Después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), gran parte de la oposición se unió tras la figura del macrista Mauro Carelli para tratar de derrotar al jefe comunal peronista Mario Martín, que va por la reelección. El basualdista Diego Allende, que cayó en la interna del Frente Con Vos contra el hombre del Pro, lo viene acompañando y los que encabezaban las listas para intendente de Dignidad Ciudadana, Emiliano Riviello, y Cruzada Renovadora, el bloquista Nelson Matus, bajaron sus candidaturas y también se sumaron al proyecto. La suma de los votos que obtuvieron todos juntos no emparda a la del líder departamental, pero se le aproxima y el objetivo del grupo es mantener ese caudal y pescar los apetecibles sufragios que cosechó el que salió tercero y que no se incorporó a la alianza, José Luis Furió, del Frente San Juan Primero (Ver infografía).

Carelli contó que la idea de armar una gran coalición contra Martín después de las PASO surgió desde San Juan Primero, a través de la candidata a diputada Silvina Elizondo. Pero Furió mantuvo su candidatura y la aspiración de pelear arriba, aunque sea para meter algún concejal, contaron desde su entorno. No obstante, el candidato macrista se mostró optimista de poder captar las adhesiones del electorado que siguió a Furió, dado que "son votos opositores". El éxito de la jugada dependerá de lo que puedan conquistar de ese caudal, además de retener lo conseguido. Los que sí están encolumnados detrás de la premisa son el basualdista Allende, que cayó en la interna del frente que conduce Marcelo Orrego, Riviello y Matus. La movida de estos dos últimos desencadenó movimientos en sus respectivas listas (Ver aparte).

Pese a la unidad opositora, Martín señaló que "no subestimo a nadie, pero no se va a dar la sumatoria de todos los opositores. De hecho, hay gente que trabaja con Allende que no votará a Carelli y ya está con nosotros".

El candidato macrista criticó la falta de viviendas, de obras de agua potable y veredas y cordón cuentas. El intendente señaló que se están construyendo casas y vendrán más de la provincia, que han hecho 40 kilómetros de red de agua y que se están reparando veredas y cunetas por trabajos de cloacas y gas.

Cambios en las listas

Como Emiliano Riviello bajó su candidatura, Dignidad Ciudadana no llevará candidatos para la categoría de intendente, concejales y diputado departamental. Por su parte, Nelson Matus es bloquista, pero decidió jugar con la Cruzada, disconforme con la estrategia partidaria. Pero bajó su postulación y la fuerza de los Avelín lo reemplazó por Manuel Naveda.