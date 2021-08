El conflicto entre los ingenieros Carlos Rudolph y José Matar con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) viene desde 1989, en el que, entre otros puntos, buscan recuperar una serie de bienes que les fueron secuestrados en esa época. El nuevo rector Tadeo Berenguer resaltó su voluntad de dialogar y su predisposición "a dar soluciones" con respecto al reintegro de los objetos, aunque aclaró que "tengo que saber qué se devolvió y qué no", además de contar con la opinión del área Legal. Por el lado de los ingenieros también hay intenciones de llevar el tema por la vía de las conversaciones, al punto de que han pedido un encuentro y Berenguer manifestó que "los voy a convocar".

El tema no es menor, dado que el abogado Miguel Arancibia denunció al exrector Oscar Nasisi y al director del Instituto de Investigaciones Mineras, Pedro Sarquís, por no cumplir en 2013 con la totalidad de la devolución de los elementos, como una copiadora de planos, un equipo de geofísica, un laboratorio de electroquímica, planotecas, una PC con impresora, muebles y hasta un aire acondicionado, entre otros. La causa escaló a tal punto que tuvo el OK de la Cámara Nacional de Casación Penal y ya fue enviada al Tribunal Oral Federal de San Juan para que se lleve adelante el juicio contra ambos imputados por retención indebida de bienes.

Luego del secuestro de los objetos, Rudolph y Matar fueron denunciados en 1990 por las entonces autoridades de la UNSJ por la presunta malversación de fondos. Los ingenieros enfrentaron el juicio recién en 2008, en el que fueron absueltos. Desde entonces vienen reclamando los bienes de la Asociación para la Cooperación con la Investigación, la Industria y la Minería (ACIIM), que habían fundado. No sólo eso, sino que también demandaron a la casa de estudios y exigieron un pedido de disculpas públicas luego de que fueran desligados penalmente.

"No quiero arrastrar ni generar problemas gratuitamente. Queremos sentarnos a charlar para ver si podemos llegar a un acuerdo", resaltó Berenguer, a la vez que agregó: "Quiero ver de qué manera legal podemos llegar a subsanar esta tremenda y tan larga disputa de 32 años, que no le hace bien a nadie, menos a la UNSJ".

Rudolph sigue adelante con el reclamo junto a la familia de Matar, ya que este último falleció en abril de 2016, a los 82 años, dijeron desde el entorno del ingeniero. Así, hubo contactos con el rector que asumió el 15 de julio. "Quiero saber dónde estamos parados y, en función de eso, ir dando las soluciones a las disculpas públicas y la devolución de los bienes", indicó Berenguer, quien también señaló que el tema "también se tiene que conversar en el Consejo Superior".

Así, destacó que convocará Rudolph y demás representantes, aunque aún no tiene fecha.



La causa penal

Según el expediente, Nasisi había ordenado la entrega de los bienes, aunque se devolvieron nueve de las 14 cajas de los ingenieros. El entonces rector y Sarquís fueron procesados, pero la Cámara Federal de Mendoza los sobreseyó. Sin embargo, la Cámara de Casación confirmó los procesamientos.