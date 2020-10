El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) anunció con bombos y platillos la firma de un convenio con el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, en el que consiguieron el código que permite que los aportes de futuras afiliaciones de los trabajadores de la casa de altos estudios vayan a las arcas de la entidad. El ingreso de un nuevo jugador en busca de asociados generó una reacción en cadena en los tres gremios con participación universitaria y ya se avizora una disputa. Desde Adicus, la entidad con mayor representación docente, señalaron que entienden que la UNSJ no es ámbito de actuación del SEP, por lo que Jaime Barcelona destacó que "empezaremos las batallas legales correspondientes". Por su parte, Esteban Vergalito, de Sidunsj, el otro sindicato que nuclea a los profesores, explicó que no pueden representar a los docentes en paritarias, la mesa en la que se definen temas laborales y salariales. Y Roberto Araya, de Apunsj, la entidad que agrupa a lo que era el Personal de Apoyo Universitario (PAU), indicó que "realizan prácticas desleales", debido a que "se meten en otros sectores" y entregan préstamos a sus asociados, a los que, sin embargo, después les cuesta devolverlos y "quedan ahorcados".

La aparición del SEP en la UNSJ pone al descubierto la puja por la afiliación de trabajadores, debido a que, a mayor cantidad, mayor poder de fuego y negociación. Y, además, la entidad sale a la búsqueda de empleados en un coto de caza que ya estaba copado por asociaciones históricas y de trayectoria. José Díaz, secretario General, resaltó que obtuvieron de la Universidad el código de descuento "porque tenemos gente para afiliar" y "empezamos con la representación gremial para que los socios puedan tener beneficios". Entre ellos, tal cual indican en su página de Facebook, se encuentra un coseguro de salud. Además, el sindicalista resaltó que "la mayoría de los gremios universitarios cuenta con pocos afiliados, por lo que tenemos la posibilidad que la gente se afilie y poder llegar a un número representativo". También manifestó que "nuestro ámbito de actuación alcanza todo el ámbito universitario", en referencia al personal docente y no docente.

Por eso, Barcelona, de Adicus, gremio que tiene unos 1.200 afiliados, explicó que los abogados "ya están trabajando en el tema" y que la semana que viene enviarán una nota al Rectorado para que les brinden información sobre el convenio firmado y los argumentos, entre otros puntos, "para poder actuar". El gremialista expresó que tienen que ver el alcance del estatuto del SEP y si cuentan con personería jurídica, porque "entendemos que es un sindicato que no tiene por qué estar" en la Universidad. Con la información que obtenga, Barcelona señaló que presentarán una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por "la participación que no corresponde por parte de un gremio".

Por su parte, Vergalito, de Sidunsj, entidad que posee unos 350 afiliados, remarcó que el SEP, al no ser firmante del Convenio Colectivo de Trabajo, "no van a poder representar a los docentes en todos los derechos que se han ganado por convenio. El docente es un ámbito específico de sindicatos por rama". Además, ante el convenio entre el SEP y la UNSJ, expresó que "si el rector habilitó eso, habrá que ver por qué lo hizo".

Además de cuestionar que el SEP entregue préstamos, Araya, de Apunsj, el gremio de los no docentes (ex PAU), manifestó que "no van a poder sentarse en paritaria bajo ningún aspecto porque tienen que superar la cantidad de afiliados que tenemos nosotros, que son unos 600".



Apoyos

La conducción del gremio Adicus apoya a la decana Rosa Garbarino en su candidatura al Rectorado de la UNSJ. Por su parte, Sidunsj ha dispuesto que su mesa directiva no respalde a ninguno de los postulantes al máximo sillón universitario. Los otros candidatos son Mónica Coca, Jorge Cocinero, Roberto Gómez y Emilio Fernández.