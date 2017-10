Protesta. Los trabajadores locales de Vialidad Nacional hicieron una asamblea y cortaron el tránsito en señal de protesta. Aseguran que Corredores Viales pone en riesgo su futuro laboral.

Los interrogantes por la creación de una sociedad estatal que es vista por el sector sindical como la privatización de Vialidad Nacional se colaron en la campaña. El candidato a senador oficialista Rubén Uñac se mostró en desacuerdo en que una sociedad anónima tenga la operación y financiación de las rutas nacionales. Por su parte, Mauricio Ibarra, que también va por un lugar en la Cámara alta, aseguró que, con la creación de la empresa, el macrismo busca evadir los controles públicos. El líder del Pro local, Eduardo Cáceres, que va por la reelección como diputado nacional, dijo que no polemizará "con nadie".



De acuerdo al decreto que salió a la luz la semana pasadas, Corredores Viales SA está integrada por el 51 por ciento de la participación del Ministerio de Transporte y el resto por Vialidad Nacional. La empresa tendrá las mismas funciones que esta última dependencia y la preocupación, inclusive del Gobierno provincial, es que se trate de una herramienta privatizadora. Es que el decreto deja abierta la puerta a la participación de privados. Y los trabajadores temen que pasen al régimen privado y pierdan los beneficios adquiridos en el convenio colectivo.



Uñac señaló que "no está claro el objetivo que se persigue" y que "deberíamos estar pensando en cómo fortalecer y mejorar" a Vialidad Nacional. En ese marco, destacó que "en principio, no acuerdo con poner en manos de una sociedad anónima la operación, financiación y administración de las rutas nacionales". Además, indicó que "espero que esto no ponga en juego ni las fuentes de trabajo de los empleados viales nacionales ni la política de desarrollo vial del país.



Ibarra, su compañera en la lista de senadores, Florencia Peñaloza, y el candidato a diputado nacional, Carlos Munisaga, participaron ayer de la asamblea del gremio local. Es más, pidieron una audiencia con el delegado de la dependencia, Sergio Aldunate, y luego de esperarlo, les informaron que se había retirado por una puerta trasera, según afirmaron. Tras esa situación, Ibarra pegó un cartel en la puerta en el que escribió "Cobarde, hay que atender a la gente".



El argumento macrista es que la sociedad se creó para operar la concesión de una avenida que estaba en manos del empresario kirchnerista Cristobal López. Ibarra explicó que si el motivo era quitar una concesión, existen los mecanismos legales para hacerlo y que en realidad hay que terminar con los focos de corrupción. Por su parte, Patricia Gutiérrez, gerente Regional Cuyo de la repartición, volvió a manifestar que no se trata de una privatización (Ver entrevista).

Patricia Gutiérrez / Gerente Regional Vialidad

"No puedo decir que otra obra no vaya por dentro de esa sociedad"

Los trabajadores viales aseguran que Vialidad Nacional se va a privatizar...

- No se puede privatizar Vialidad con un decreto, ya que fue creada por ley. Para lo único que sirve el decreto es para operar una concesión que estaba en manos de la empresa que era de Cristóbal López, que es la autopista Ricchieri, que debía 750 millones de pesos al Estado por los cánones que no pagó en los últimos tres años. Si uno lee los considerandos, la duración de esta sociedad estatal es de un año, es temporaria, hasta que se licite la concesión. En la época que se privatizaron las empresas estatales, en la década del "90, hubo una ley marco que permitía las privatizaciones. Acá no pasa esto. Este no es el instrumento jurídico por el que se podría llegar a hacer eso. Es absurdo. Hay un uso político de algunos sindicatos. En la interpretación de este decreto hay mala intención.

- ¿Por qué?

- No es menor que hay una arremetida contra algunos gremialistas a los que se les ha comprobado casos de corrupción y que esta es la respuesta a esto. En un momento muy particular, a dos semanas de una elección. Acá se está haciendo un uso político, usando el miedo, legítimo en muchos casos de la gente que no tiene por qué entender de términos jurídicos.

- ¿Ninguna otra obra que esté encarando Vialidad o que vaya a encarar va a ir por dentro de esta empresa?

- No puedo decir que otra obra no vaya por dentro de esa sociedad. Calculo que no.