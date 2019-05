Juntos. Daniel Metola, a la derecha, trabajó en la secretaría de obras desde que Julián Gil es intendente de Caucete. Es uno de los pocos funcionarios que no es familiar del jefe comunal.

En el Ejecutivo municipal de Caucete ocurrió un cimbronazo. El secretario de Obras, Daniel Metola, renunció a su cargo en la recta final de la campaña electoral y a pocos días de los comicios generales del 2 de junio. ¿El motivo? Diferencias con el intendente Julián Gil y que este le haya achacado ser el responsable de haber quedado relegado en las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) frente a la concejal justicialista Romina Rosas. El ahora exfuncionario fue crítico y explicó que dio un paso al costado porque "no soporto que venga y diga que mi Secretaría tira la gestión hacia atrás, cuando lo único que hice fue trabajar por el bien de los cauceteros". Además, agregó que si hubo demoras en las tareas "fue por los malos manejos del jefe comunal y del resto del municipio. Las cosas no se hacían como corresponden y eso perjudicaba a mi Secretaría".

Metola es candidato suplente a diputado departamental. Dijo que Gil lo puso en ese puesto.

Para una comuna, el área de Obras es clave, ya que se trata de la repartición en la que se ejecutan proyectos de infraestructura que repercuten de manera directa en el vecino y con la que un jefe comunal, con los años, puede demostrar gestión. A su vez, el funcionario a cargo es siempre una persona de estricta confianza del intendente porque con su tarea diaria mantiene un contacto cara a cara con la población y atiende las necesidades de la comunidad. Además, es una repartición que llega a manejar, como el caso de Caucete, un 30 por ciento de los recursos presupuestarios. Un reflejo de ello es que en Rawson, el secretario de Obras, Rubén García, es el candidato a suceder al intendente en las próximas elecciones.



Metola le presentó a Gil su renuncia indeclinable al puesto que viene ocupando desde el 10 de diciembre de 2015. En una misiva agradece "el honor de haberme permitido servir a Caucete" y aclara que por "diferencias en nuestro estilo de proceder se ha tornado insostenible el cargo", habiéndose agravado la situación "en estos últimos días electorales y en especial con posterioridad a las PASO".



En las elecciones del 31 de marzo, el intendente de Con Vos obtuvo 4.806 votos contra a los 7.350 que sacó la edil Romina Rosas del Frente Todos. Según fuentes calificadas, esa diferencia se ha mantenido de cara a las generales e incluso algunos apuntan que se ha ampliado a favor de la dirigente uñaquista.

A pesar de las diferencias, Metola dijo que "no me van a ver en la vereda de enfrente"

Sobre esa situación, el ahora exfuncionario manifestó que "puede ser que el intendente se está viendo acorralado por los resultados electorales. Uno puede estar preocupado, pero no puede perder los objetivos por los que está en un cargo". Además sostuvo que se siente dolido y molesto por la situación porque "hubo indirectas que hicieron llegar a mi secretaría. Incluso, después de las elecciones, en una rueda interna, Gil llegó a decir que ninguno de sus secretarios sirve. No creo que sea lo correcto. Si nadie sirve, bueno, yo entro en ese nadie. Entonces, me tengo que ir". Por otro lado, aclaró que no lo hizo antes porque quería terminar las salas velatorias, lo que ocurrió el viernes. Según Metola, si hubo demoras en las obras fue porque "en el municipio no trabaja bien. Debería ser más ágil con las respuestas al pedido de materiales y necesidades". Además, disparó contra Gil al decir que "hay sectores que tienen como bandera un beneficio político o personal, pero yo no".



No es la primera vez que la gestión de Gil mueve el avispero político departamental. El jefe comunal ha protagonizado polémicas desde que inició su gestión, ya sea la incorporación de familiares o por las interpelaciones en el Concejo Deliberante (Ver claves).

Las polémicas de Gil

Familiares

A poco de asumir como intendente, Julián Gil incorporó a familiares a la gestión comunal. En el municipio trabajan su mujer, sus dos hijos y sobrinos, entre otros.

Críticas

Gil recibió una lluvia de críticas luego de que indicara que él diseñó las casas del barrio El Parque "porque su título en Explosivos y Voladuras lo habilitaba".

Escándalo nacional

En 2016, el director de Tránsito, Mario Bustos, se filmó manejando a 190 km/h por la ruta entre Bermejo y Caucete. Gil lo echó. A fin de año volvió a trabajar.

Interpelación

El jefe comunal fue cuestionado por los concejales por su presunta relación con un estafador. El intendente negó la conexión y luego lo denunció.

Censura a una banda

Según indicaron desde la Banda Omega, el jefe comunal los amenazó con no actuar más en Caucete por haber participado del lanzamiento de la edil Rosas.

Interpelación

Gil y Rosas protagonizaron un duro cruce en el Concejo Deliberante en el que el jefe comunal fue cuestionado por el uso de fondos y la deuda a empleados.