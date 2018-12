Expedientes. Ayer fueron trasladados los archivos de la megacausa, un total de 37 cuerpos, a la Cámara Penal.





El expediente se presentó a primera hora de la mañana, cinco minutos antes de las 9, y ni bien ingresó al Quinto Juzgado de Instrucción causó sorpresa en todo Tribunales. A través de un escrito, el fiscal Carlos Rodríguez, quien comandó la investigación de la megacausa de expropiaciones, decidió dar un paso al costado al expresar una enemistad manifiesta con uno de los principales imputados: Horacio Alday, quien junto a Santiago Graffigna, está acusado de ser parte de una asociación ilícita que se dedicaba a sacarle millones de pesos al Estado con los juicios de expropiación. Dentro de esa presunta asociación aparecen exfuncionarios y exjueces de la provincia. La presentación llamó la atención en los pasillos del edificio 25 de Mayo, porque se trata de un funcionario que tuvo en sus manos, por seis años, la investigación de la causa más importante que tiene la provincia y además porque el escrito ingresó en el último día hábil del año, antes de la feria de verano.



El escrito del fiscal cayó en manos del juez Benedicto Correa quien deberá decir si acepta o no el planteo. De no darle el OK, el representante del Ministerio Público podrá apelar la decisión ante la Cámara. Mientras que de ser aceptada su inhibición, la Justicia deberá designar a un fiscal subrogante para que continúe con el expediente.



Si bien la partida de Rodríguez aparece como una complicación, fuentes judiciales indicaron que no sería el caso, porque la investigación está prácticamente finalizada, sólo resta la elevación a juicio de un cuarto procesamiento, y el trabajo faltante es mínimo. En la única instancia que representaría un freno, sería en el debate oral, en el que Rodríguez no podría participar si es convocado para asistir al fiscal de Cámara, sostuvieron las fuentes.



Los fundamentos que tuvo en cuenta el fiscal para su inhibición, según consta en la presentación, fueron que Alday utilizó "términos injuriantes, a nivel personal como en lo profesional y funcional", en la oposición que planteó en el pedido de elevación a juicio que Rodríguez requirió en marzo (Ver Cronología).



Al ser consultado por los dichos y por la medida que tomó, Rodríguez fue breve e indicó que "Alday manifestó que Fiscalía de Estado tiene dos empleados: uno gratis, que es el doctor Rubén Pontoriero (abogado penalista); y el otro pago, que soy yo". Además, sostuvo que "tengo que garantizar el principio de legalidad y de imparcialidad. En este momento no voy a ser imparcial".



Según el escrito del fiscal, las afirmaciones del imputado le han ocasionado una violencia moral "perturbando seriamente mi serenidad al sentirme con una inquietud de conciencia al intervenir en la investigación del proceso. Por ello, para evitar cualquier sospecha de mi actuación, corresponde hacer lugar al apartamiento pretendido".



Tras el pedido de elevación a juicio que el fiscal hizo a principio de año y luego de rechazar varios pedidos de nulidades y prescripciones, el juez Correa clausuró la investigación. La resolución se dictó este mes por lo que la causa fue elevada a la Sala Penal para que se lleve a cabo el juicio. En ese expediente hay ocho procesados: Santiago Graffigna, Horacio Alday, Carlos Macchi, Rosalba Marún, Ana María Melvin, Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos. Queda pendiente la elevación a juicio de un cuarto procesamiento que tiene en la mira a siete personas: el exfiscal de Estado, Mario Díaz; el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz; y los exintegrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera.

Trabajo. El fiscal Carlos Rodríguez se hizo cargo de la investigación en 2012,

luego de varias inhibiciones por parte de sus colegas.







Cronología

2010 En octubre, el secretario General de la Gobernación Walter Lima presentó una denuncia penal por irregularidades en los juicios de expropiaciones. De Sanctis ordenó iniciar un sumario.

2013 En marzo, la jueza María Inés Rosselot ordenó la detención de Graffigna, Rosalba Marún, Mario Díaz, Néstor Ruiz, Ana Marían Melvin y exintegrantes del Tribunal de Tasaciones.

2013 A través de un Jury de enjuiciamiento, que se llevó a cabo en diciembre, el juez civil Carlos Macchi fue destituido de su cargo. Luego fue denunciado en sede penal y ahora enfrentará el juicio.

2016 En marzo, Santiago Graffigna quedó en libertad. El máximo imputado de los delitos pasó 2 años en el Penal de Chimbas y uno más en su hogar con prisión domiciliaria.

2016 Luego del proceso de investigación, la megacausa contaba con un total de 16 personas procesadas, de las cuales 6 estaban en condiciones de ir a un juicio Oral y Público.

2018 La investigación se cerró en diciembre con el dictamen el juez Benedicto Correa. El fiscal de Instrucción, Carlos Rodríguez, había realizado el requerimiento de elevación en marzo.

Erogación que no fue

1.600

Es el monto, en millones de pesos, estimado que la provincia debería haber pagado por los expedientes de expropiación.

Canal Playas

Al frenar las expropiaciones la provincia se evitó pagar un poco mas de 100 millones de pesos por dos hectáreas de ese expediente, que corresponden al ahora llamado Canal Benavidez.

La palabra del protagonista

CARLOS RODRIGUEZ - Fiscal de Instrucción

""Tengo que garantizar el principio de legalidad y de imparcialidad en la causa, como lo he hecho siempre. Siento que no voy a ser imparcial. Por eso me aparto".

"Alday se dirigió hacia mí en varios términos injuriosos y agraviantes. Eso es lo que le he expresado al juez. La causa ha sido larga y extenuante a lo largo de estos años".