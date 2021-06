La causa de Facundo Martín Torraga, sospechado de haber violado a su expareja, y el de Jorge Luna e Ignacio Lagos, acusados de ultrajar a una joven, abrió una fuerte disputa entre jueces y fiscales dentro del Poder Judicial. La base de los cruces gira sobre si aquellos imputados por graves delitos, como lo es un abuso sexual, pueden recibir el beneficio de esperar el juicio en libertad o, por el contrario, tienen que quedar detenidos a través de una prisión preventiva y mientras dure el proceso. En la primera vereda se han ubicado dos jueces con sus fallos en los casos mencionados. Mientras que en la segunda están los representantes del Ministerio Público, quienes buscarán revertir una de las resoluciones hasta en la Corte de Justicia, la que tendrá que decidir si analiza o no el planteo. Las posturas reeditan viejas diferencias en el ámbito jurídico, entre aquellos considerados garantistas, quienes en cierto sentido benefician a los sospechosos. Y los que apuntan a dejarlos tras las rejas por lo menos de manera temporal.

Desde el sector de los fiscales sostienen que la postura de los jueces abre todo un abanico de posibilidades para aquellos que cometen un delito grave, incluso en casos de homicidios, de esperar el juicio en libertad, lo que implica un riesgo de fuga o el apriete de testigos, por ejemplo. Por el otro lado están los que indican que alguien que se presume inocente, no debe estar tras las rejas al menos hasta que tenga un fallo que diga lo contrario.

Sobre la prisión preventiva el nuevo Código Procesal Penal (CPP), que regula el sistema acusatorio que arrancó en febrero, establece que se aplica sólo en cuatro casos: cuando el delito que se está investigando excede un castigo de tres años, cuando quien está en la mira ha sido declarado rebelde, cuando exista un pedido de captura por otro delito y cuando haya peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Los casos de Torraga y de Luna y Lagos (Ver Casos...) se tratan de abusos sexuales, delitos que tienen una pena que van de los seis a los quince años de prisión. En el primer expediente, luego de que la jueza de Garantías Verónica Chicón dictara un mes de prisión preventiva, el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h), a pedido de la defensa, revocó el fallo y excarceló a Torraga bajo palabra y con la condición de que se lo controle con un dispositivo electrónico dual y otro para la exmujer, ya que entendió que no existe riesgo de que pueda interferir en el proceso judicial. La resolución llamó la atención de la Fiscalía, ya que va en contra de los que indica el CPP y así, la fiscal de Cámara ante el Tribunal de Impugnación, Silvina Gerarduzzi, presentó un recurso para que el propio magistrado revise su fallo. Ese planteo fue rechazado el viernes pasado, por lo que fuentes judiciales indicaron que es un hecho que habrá un recurso de queja ante la Corte. Caballero Vidal no hizo lugar al escrito de Gerarduzzi porque, de acuerdo a lo que indica la ley, la Fiscalía no tiene legitimidad para hacer ese planteo, el que sólo se puede conceder cuando hay una sentencia definitiva, como sobreseimientos, absoluciones y condenas. En el caso de Torraga, no hay fallo definitivo, ya que la causa está en trámite.

La decisión de otros jueces fue similar en las causas de Luna y Lagos. A principio de mes, el juez de Impugnación, Benedicto Correa, confirmó la libertad que había decidido la jueza de Garantías Gema Guerrero, quien entendió que no basta la sola imputación de un delito no excarcelable para aplicar una medida como la prisión preventiva. Según su fallo, la privación de la libertad es una medida excepcional para asegurar los fines del proceso y consideró que la Fiscalía no probó que Luna y Lobos puedan perjudicar la investigación y el eventual desarrollo del juicio.

>> QUEJA FISCAL

Recurso de casación

La fiscal Silvina Gerarduzzi presentó ante el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) un recurso de casación y uno de inconstitucionalidad contra la decisión de no imponer prisión preventiva a Facundo Martín Torraga.

Rechazo

El juez de Impugnación rechazó el planteo de la fiscal porque entendió que no tiene la legitimidad para hacerlo, ya que el beneficio a Torraga no es una sentencia definitiva y, por ende, como fiscal, no puede hacer el planteo.

A la Corte

Tras la negativa, en el Ministerio Público Fiscal dijeron que acudirán a la Corte de Justicia para hacer revisar la decisión que va en contra de la prisión preventiva contra el imputado de un grave delito.

Casos Torraga y Luna y Lagos

Facundo Martín Torraga (foto) fue detenido los primeros días de mayo en su casa de Capital, luego de que su expareja lo denunciara por haberla violado en varias ocasiones. Incluso, la mujer indicó que llegó a golpearla y que, en una oportunidad, le exhibió un arma de fuego ante la presencia de sus hijos. La denuncia fue radicada en la UFI Cavig.

En el caso de Jorge Luna (26) e Ignacio Lagos (22), ambos fueron denunciados el 20 de abril por una estudiante que indicó que, luego de haber mantenido relaciones consentidas con un chico en la casa de éste, se despertó con Luna y Lagos a los costados, manoseándola y accediéndola carnalmente, sin recordar si lo hicieron con sus dedos o sus genitales. Otros testigos indicaron que ella estaba ebria y que no recordaba siquiera haber mantenido sexo consentido.