Si bien es una Dirección, el área de la Niñez, Adolescencia y Familia tiene su peso específico en el Ministerio de Desarrollo Humano, al punto de que no depende de ninguna Secretaría, sino que tiene línea directa con el titular de la cartera social. Además, cuenta con una plantilla de unas 1.200 personas para cubrir un aspecto sensible: la contención de niños que se encuentran en situaciones vulnerables. El director es Carlos Olivera, pero fuentes oficiales confirmaron que ya está acordada su salida y argumentaron que su renuncia obedeció a cuestiones personales. No obstante, como una de las tareas del cargo implica un vínculo con el Poder Judicial ante casos de menores que se encuentran en situaciones vulnerables, fuentes judiciales indicaron que el futuro exfuncionario demoraba respuestas y soluciones ante hechos urgentes. Tras el OK a su alejamiento, el reemplazante que tiene todas las fichas proviene del propio Ministerio: el subsecretario de Asistencia Social, Sergio Sepúlveda, señalaron desde el Gobierno.

Olivera asumió formalmente el 13 de diciembre de 2019 en la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, dentro de la órbita de Desarrollo Humano que conduce Fabián Aballay. Frente a recambios y reestructuraciones que se dieron en distintas reparticiones en la mitad del segundo gobierno de Sergio Uñac, el ministro de la cartera social ratificó a todo su equipo para los dos años que quedan de gestión. De hecho, la única modificación que hizo fue cubrir la renuncia de Eduardo Cabrera en la Dirección de Economía Social con la designación de Martín Tortoza. Sin embargo, las fuentes explicaron que Olivera argumentó razones particulares para dejar el puesto, lo que fue aceptado por Aballay y su alejamiento se dará en estos días.

La Dirección de la Niñez no sólo cuenta con una estructura de unos 1.200 empleados, sino que administra unas 80 residencias, bajo su órbita está el instituto de menores Nazario Benavídez, maneja la línea 102 de asistencia telefónica para la contención y respuesta a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y el plan Niñez en Familia para la atención de chicos en situación de calle y mendicidad.

Entre las funciones se encuentra, con todo un aparato legal, la relación con miembros del Poder Judicial, como fiscales, jueces y asesores de menores, ante hechos en los que niños y niñas son víctimas de delitos, como lesiones y abusos sexuales, en los que necesitan la contención y resguardo por parte de tal Dirección. En ese vínculo surgieron las críticas hacia el aún funcionario por la falta de respuestas o en la demora a la hora de brindar soluciones ante situaciones que requieren un tratamiento urgente, destacaron fuentes judiciales.

Una vez que se concrete la salida de Olivera, quien es uno de los apoderados del Partido Justicialista, el cargo quedará vacante. El que perfila para la sucesión es Sepúlveda, subsecretario de Asistencia Social del Ministerio de Desarrollo Humano. Falta la confirmación de tal movida, debido a que tiene su costo, ya que implica cubrir un puesto con un funcionario que venía cumpliendo tareas en otro lugar, lo que conlleva a buscar otra pieza, explicaron las fuentes.

La cartera que conduce Aballay es clave, teniendo en cuenta que brinda asistencia social ante el aumento del nivel de pobreza tras las sucesivas crisis económicas nacionales.

Características

