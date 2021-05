El secretario de Bienestar Universitario de la UNSJ, Alfredo Daroni, quien está siendo enjuiciado por la muerte del alumno Fernando Reinoso junto al rector, Oscar Nasisi, recibió ayer una denuncia por daños, la que fue radicada en la Comisaría Cuarta. Quien presentó la denuncia fue Víctor Agüero, trabajador del área de mantenimiento de El Palomar. Según indicó este último, el daño se produjo porque Daroni le arrojó "por la cara" el celular que antes le había quitado de las manos, el cual terminó roto en el piso. El episodio ocurrió en el marco de una disputa política por las elecciones de la UNSJ. Según explicó, Agüero apoya el espacio de Vamos UNSJ, que conduce Tadeo Berenguer y por el que ha colocado carteles en su lugar de trabajo, El Palomar, área que depende de Daroni. Este último está alineado al sector de Universidad Activa, que encabeza Jorge Cocinero. En campaña, Agüero pegó ayer carteles, lo que fue recriminado por Daroni, quien le indicó que no lo podía hacer porque "dañaba el edificio. Lo que no es real porque en ese lugar se pegan carteles". En el cruce, Agüero indicó que sacó su celular para filmar a Daroni y este se lo quitó a la fuerza. Cuando le pidió que se lo devolviera, "me lo tiró por la cara", dijo el trabajador, quien aseguró que hubo testigos de la agresión.