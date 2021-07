"Lo ideal sería que el oficialismo vaya con dos listas", había dicho Sergio Uñac, presidente del PJ y líder del Frente Todos en una reunión partidaria. El objetivo parece ir cerrando, ya que sectores kirchneristas se mostraron dispuestos a amalgamarse y tener representación dentro de un espacio justicialista, cuando un referente como Ruperto Godoy había señalado que iban a analizar la alternativa de competencia que había abierto el propio Gobernador. La otra pata de una eventual puja en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es el bloquismo, que debe definir si participa o no, estrategia que terminará de sellar con Uñac cerca de la presentación de candidatos para el 24 de este mes.

Godoy, presidente de la Junta Departamental de Rivadavia y del Instituto Patria local, destacó que el titular del partido (por Uñac) "planteará la estrategia más conveniente. La idea es seguir manteniendo la unidad de la coalición y fortalecer listas que reflejen, hacia el interior, los distintos matices y expresiones", a lo que agregó como positivo que el kirchnerismo tenga representación.

Por su parte, el diputado provincial Horacio Quiroga, del Frente Grande, resaltó que "creemos que el kirchnerismo debe estar expresado de la mejor manera que se pueda, en consenso con las otras fuerzas de las listas que participen en las PASO. La idea es ser parte de las listas que se armen".

Si el bloquismo, que preside Luis Rueda, termina jugando en una interna, se abre un hueco que le venía correspondiendo al partido en la lista peronista. En esta elección, son pocos los lugares en juego, ya que son tres candidatos a diputados nacionales titulares y tres suplentes. Los nombres que, por ahora, pican en punta son los del actual legislador nacional Walberto Allende y de la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone. Y, en el armado de la nómina, el peronismo viene teniendo en cuenta a sectores sindicalistas y de la Juventud Peronista.

En la reunión del Consejo del PJ, Uñac había indicado que hay una estrategia que no se debe repetir, la de 2013, "cuando cedimos la participación política a la oposición. Por no generar la misma discusión y el mismo nivel de intensidad política, previo a la elección, cedimos a que en los medios de comunicación sólo se hablara de la oposición y, así, tuvimos un resultado no querido, que luego pudimos remontar". Así, el presidente del peronismo hizo referencia a la interna del frente que por entonces condujo Roberto Basualdo, la cual tuvo cinco listas, las que, en total, vencieron a la alianza oficialista en las PASO, aunque en la general el resultado se revirtió.