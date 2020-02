Visita. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, aprovechó su visita en el Predio Costanera para llegar al stand de DIARIO DE CUYO. En ese lugar, habló sobre la posibilidad de que el Congreso llegue a San Juan.

En medio de la puja nacional por la modificación a la ley de jubilaciones especiales, y que en San Juan se produjera la salida de una decena de magistrados, el diputado nacional y presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, defendió la iniciativa y apuntó a que el objetivo "no es que haya renuncias masivas" de jueces. Incluso, el legislador disparó contra la oposición al manifestar que "esta especie de paranoia que se quiere instalar, es más una cuestión de discusión político electoral que un dato de la realidad". Las declaraciones de Massa se dieron en rueda de prensa en Casa de Gobierno, luego de que mantuviera una reunión con el gobernador Sergio Uñac y su gabinete, previo a la entrega de movilidades para la Policía, Salud Pública y el transporte público de pasajeros, y a su visita a la Fiesta Nacional del Sol (Ver nota vinculada).

Para confirmar su postura respecto a la necesidad de la modificación de la ley, el legislador dio como ejemplo la desigualdad que existe en el sistema previsional argentino. Massa indicó que "es injusto y es muy difícil explicarle a un jubilado que cobra 15 mil pesos, que hay alguien cobrando 700 mil pesos de jubilación, en un sistema que da pérdida". Además, expresó que "es muy raro que en un país en crisis, en el que buscamos sustentabilidad, los argentinos paguen impuestos para sostener jubilaciones tan altas mientras apenas podemos pagar los 15 mil pesos para los jubilados de la mínima".

Por otro lado, cuestionó a aquellos que critican la iniciativa al indicar que "los derechos previsionales son imprescriptibles. Por lo tanto, aquel juez y fiscal que tiene el derecho porque cumplió la edad y los años de servicio, al momento de presentarse en la ventanilla de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), se va a jubilar con lo que hoy está vigente". Además, apuntó que, lo que busca la modificación de la norma es que "las jubilaciones especiales sean autosustentables. Esto es, que ese sistema se mantenga por el aporte de sus trabajadores y de sus empleadores, y que no sea del producto de los esfuerzos de los argentinos".

No es lo único que manifestó Massa, ya que dentro de las justificaciones, puso de ejemplo a la administración uñaquista. El legislador indicó la ley de Solidaridad que impulsó el presidente Alberto Fernández no sólo busca "generar sustentabilidad en la deuda, sino también tener sustentabilidad en el gasto y San Juan es un ejemplo. Acá el Gobierno usa gran parte de los recursos de los sanjuaninos para invertir en infraestructura como diques, viviendas y escuelas. Nosotros necesitamos un Estado que invierta en eso, en infraestructura y no en pagar jubilaciones de 800 mil pesos".

Además del tema de las jubilaciones especiales para magistrados, Massa criticó a la gestión macrista por el estado en el que dejó el gobierno, habló del nuevo acuerdo sobre la deuda que negocia la administración central con el FMI y se refirió al rojo que mantiene el Gobierno nacional con las provincias, punto en el que indicó que, en los próximos meses, Alberto Fernández se pondrá al día con todos los distritos, incluido San Juan, con la que mantiene una deuda millonaria por obra pública.

> FRASES X 4

"Llegar a San Juan es llegar a una provincia en marcha, a pesar de la crisis que la Argentina viene viviendo en los últimos años. Esto lo tenemos que lograr en todas las provincias del país. Esto funciona porque hay una parte del presupuesto que se usa sólo para obra pública".

"Debe haber un mayor control social sobre los jueces y fiscales. Ellos también son funcionarios que toman decisiones sobre la vida y la libertad de la gente. Aquellos que hacen bien su tarea deben sentir el premio, pero aquellos que hacen mal su trabajo deben ser castigados".

"Sólo en Vialidad Nacional, el gobierno de Macri dejó obras sin pagar por casi 35 mil millones de pesos. No sólo fracasaron en la política económica, generaron pobreza y endeudamiento y además dejaron al Estado en una situación de desfinanciación brutal"

"La deuda que contrajo el anterior gobierno es insostenible para la Argentina. Tenemos voluntad de pago, en la medida que esto no signifique el cierre de las textiles en San Juan o de constructoras porque no hay crédito o porque la presión impositiva es insostenible".

Recorrida. En un tramo de la Avenida del Libertador, Sergio Massa se animó a tomar el volante y llevar de copiloto al gobernador Sergio Uñac.

Obra Pública

Massa destacó el trabajo de la gestión uñaquista en materia de obra pública. Incluso, vio los avances de la construcción del Velódromo de Pocito. Lo hizo después de que arribó, cerca de las 17.30, al hangar de ese departamento. Junto a Uñac entregó más de 60 movilidades para la Policía y también ambulancias destinadas a Salud Pública.

> Massa quiere que el Congreso sesione este año en San Juan

Fue toda una sorpresa. Tanto para los espectadores del stand de DIARIO DE CUYO en la Fiesta Nacional del Sol, como para las autoridades locales. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación quiere que el Congreso sesione este año en San Juan. El anuncio lo hizo luego de que recorriera el Teatro del Bicentenario, incluso, sostuvo que ese sería el lugar ideal para que los legisladores debatan temas centrales de la región y el país.

"Lo charlé con el gobernador Uñac y me mostró el teatro (del Bicentenario) donde podría ser. Sueño con ver este año al Congreso en esta provincia", indicó el legislador para luego retratar el momento de la visita al stand con un saludo cordial al director de DIARIO DE CUYO, Francisco Baltazar Montes.

Las declaraciones de Massa coinciden con lo que viene manifestando el presidente Alberto Fernández, de llevar a las provincias la administración central, en este caso, la casa de las leyes.

Según indicó el propio legislador, al Teatro del Bicentenario sólo lo conocía por televisión y al saber que es uno de los teatros más modernos del país, quería conocerlo en persona. Al aprovechar que ayer participó de una entrega de movilidades para la Policía, Salud Pública y para el transporte público de pasajeros, que se hizo en el estacionamiento del edificio, decidió pedirle a Uñac una recorrida por el interior del Teatro y conocerlo en persona. Consultó sobre los detalles de infraestructura, los espectáculos que ya han pasado por ahí y hasta bromeó con Uñac sobre "la posibilidad de hacer algún acto político", a lo que el mandatario le respondió entre risas "sería algo complicado". De la recorrida también participó la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, quien dio los detalles de la tarea que lleva adelante el Ejecutivo en materia de cultura.

Sobre la posibilidad de que el Congreso sesione en San Juan, Massa expresó que sería "para tratar temas de la región y permitirle al Gobernador exponer las cosas que aporta y también qué necesitan en la provincia".