El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, se reunió el lunes por la noche con los intendentes de su espacio, Jorge Espejo, de Iglesia; Miguel Atampiz, de Zonda, y Carlos Maza, de Angaco, y reconoció el complejo escenario que existe en el primer distrito. En ese marco, habló con el jefe comunal del Norte sobre su futuro y su intención de repetir en el cargo. Si bien el iglesiano ha manifestado que buscará renovar su puesto en 2023, Rueda indicó que "si no llega posicionado, está dispuesto a ceder su lugar y dejar que otro sea el candidato". Además, expresó que Espejo ha reconocido que el actual diputado y exintendente, Mauro Marinero, cuenta con el apoyo de un sector importante del departamento, por lo que podría ser el referente bloquista que compita el año que viene. Por otro lado, los tres intendentes pusieron sobre la mesa la futura sanción de la ley de partidos políticos, la que definirá cómo será el mecanismo de elección de candidatos dentro de los partidos y frentes electorales. Sobre ese punto, Rueda dijo que a los jefes comunales no les disgustó la posibilidad de que exista competencia en cada comuna, aunque la misma debería ser acotada, a dos o tres postulantes.

La cumbre bloquista se dio en la sede del partido. Según se supo, cada jefe comunal expuso su situación política y cómo se encuentra hoy para encarar las próximas elecciones (ver claves). Así, si bien Atampiz no puede repetir en Zonda, existe la posibilidad de que haya acuerdo interno para postular a un candidato, ya que no hay divisiones partidarias. Por el lado de Maza, el jefe comunal exhibió los dolores de cabeza que le genera el quiebre que tiene dentro del Concejo Deliberante, donde los alfiles que responden al exintendente José Castro, tres de los cinco miembros, le tienen paralizado el cuerpo deliberativo, por lo que pidió apoyo dentro del Frente de Todos para limar las asperezas.

Sobre Iglesia, Rueda indicó que "Espejo pidió que lo acompañemos en la gestión, que ha visto dónde ha fallado, que lo está revirtiendo y que, pese a las dificultades y a la dura derrota en las últimas elecciones legislativas (Juntos por el Cambio ganó con el 47 por ciento de los votos), cree que va a llegar bien posicionado y con chances a 2023. Pero también ha dicho que, si no es así, está dispuesto a ceder el lugar y dejar que otro dirigente sea el candidato". A su vez, indicó que "reconoce que Marinero cuenta con el respaldo de un sector importante" en el departamento. La frase no es menor, ya que Espejo abrió la puerta para que el exintendente pueda competir para regresar a la conducción del municipio. Incluso, el presidente del partido de la estrella fue más allá al dejar en claro que "lo que tengo que hacer es acompañar la decisión que tome el Comité departamental", esto es, seguir la definición a la que lleguen los bloquistas de Iglesia sobre quién será el candidato en 2023. La postura no es menor, ya que Marinero es quien maneja la fuerza política en el distrito, al punto que, en 2019, Espejo tuvo que armar una agrupación departamental para competir por la Intendencia, dado que no tuvo lugar dentro del bloquismo.

El tema central de la reunión fue la ley de partidos políticos.

Actualmente, el jefe comunal de Iglesia pertenece a la estructura partidaria. Incluso, es delegado al Comité Central, por lo que Rueda no descartó que el espacio apoye al actual intendente, siempre y cuando así se defina en el comité departamental, lo que en principio resulta difícil.

Además de Iglesia y la futura ley de partidos políticos, los referentes trataron otros temas, al punto que Rueda reconoció que los tres jefes comunales le indicaron que, como presidente del partido, debe apostar a integrar la fórmula del oficialismo que competirá por la gobernación en 2023. Esto es, que el titular de la fuerza política acompañe a Sergio Uñac en la candidatura a la vicegobernación. El dirigente bloquista no descartó esa posibilidad (ver recuadro).

Protagonistas

Iglesia

Jorge Espejo llegó a la intendencia de Iglesia en 2019, luego de vencer al jefe comunal bloquista, Marcelo Marinero. Las divisiones quedaron a flor de piel, al punto que fue uno de los pocos distritos donde JxC ganó en 2021.

Zonda

Miguel Atampiz atraviesa su segundo mandato, por lo que no podrá repetir en 2023. Internamente, tiene el apoyo de correligionarios, al igual que de sectores peronistas, como el caso de Oscar Villalobos, dijeron las fuentes.

Angaco

Carlos Maza cuenta con el apoyo del bloquismo para ser candidato en 2023, aunque tiene serias diferencias dentro del Frente de Todos, ya que el exintendente, José Castro, le tiene frenado el Concejo con sus ediles.

Impulsan a Rueda

"He recibido el respaldo total de los tres intendentes bloquistas y, en esa línea, me han pedido que aspire a ocupar la candidatura a vicegobernador en las próximas elecciones. No lo descarto". Así, Luis Rueda sostuvo que es una posibilidad que, en el armado hacia el 2023, el bloquismo tenga un rol preponderante en la conformación de candidaturas dentro del Frente de Todos, esto es, junto al Partido Justicialista (PJ). La propuesta de los jefes comunales hacia el presidente del partido se da luego de las declaraciones realizadas por el gobernador Sergio Uñac, quien ha manifestado que entiende que la Constitución Provincial lo habilita a ir por un tercer mandato en la provincia y que no lo descarta. Incluso, otros referentes del PJ, como el actual vicegobernador, Roberto Gattoni; el hermano del gobernador y senador, Rubén Uñac; y el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, han manifestado que Uñac debe ser nuevamente candidato a gobernador.

Ante la posibilidad de solicitar la vicegobernación, Rueda dijo que "va a depender de cómo llegue posicionado el partido a la conformación del frente electoral". Si bien dijo que "no es descabellado", apuntó que "soy muy respetuoso de los tiempos y sé que integramos un frente grande en el que todos los sectores tienen aspiraciones". A su vez, dijo que el planteo que le hicieron los tres intendentes "va a estar", por lo que, seguramente "llegado el momento, el Gobernador va a tener que verlo".

La visión bloquista aparece como algo lejano, dado que, desde que existe la unión entre el partido de la estrella y el PJ, en 2007, en ninguna elección general la principal fuerza electoral de la provincia ha relegado el segundo cargo más importante a su principal aliado. Incluso, desde el sector disidente apuntan que el PJ no integró al bloquismo para conformar el gabinete.