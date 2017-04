El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que Cristina Fernández de Kirchner "no entiende mucho de economía" y responsabilizó a la expresidenta de la mala situación económica actual de la Argentina al señalar que "así está el país justamente por como gobernaron" durante 12 años.





En el marco de la disputa que mantiene el kirchnerismo con el gobierno nacional por los giros de recursos a la provincia de Santa Cruz, Cristina Kirchner se refirió a la situación financiera de Salta en las redes sociales, lo que generó que Urtubey salga al cruce y explique la cuestión presupuestaria.





"Mucho de economía no entiende", sentenció Urtubey, quien agregó: "Así está el país justamente, por las opiniones de ellos, por cómo gobernaron la Argentina".



En la cuenta oficial de Twitter, la ex presidenta publicó hace unos días que "Salta presentó un presupuesto 2016 de prácticamente déficit cero, pero hasta noviembre acumulaba un déficit de $1.000 millones".

Por ejemplo, Salta presentó un presupuesto 2016 de prácticamente déficit cero, pero hasta noviembre acumulaba un déficit de $1000 millones — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 25 de abril de 2017





Al respecto, Urtubey señaló que los dichos de Cristina Kirchner "no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa en Salta" y explicó al respecto que "si se toma arbitrariamente el mes de noviembre no se entiende que firmamos un convenio con el gobierno nacional que empezó a devolver parte de lo que nos debía a través de financiamiento, o sea, se acuerda con el tema de la famosa cuestión del Anses y de AFIP por lo cual ahí prácticamente eran 1.200 millones de pesos con lo cual no tiene absolutamente nada que ver".





Fuente: Télam