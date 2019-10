El gobernador de la provincia se refirió este mediodía a las elecciones presidenciales del 27 de octubre y se mostró muy confiado en que se repita el resultado de las PASO, y en que Alberto Fernández sea el próximo presidente de los argentinos.

"El país va a crecer como un conjunto, más allá de la expresión del voto, que no tenemos ninguna duda de que va a ser a favor de Alberto Fernández, las medidas que tome van a ser para todos los argentinos. Yo creo que el país está definido sobre qué va a votar el próxmo 27, que la elección ya está definida. En las PASO la gente se ha expresado y esperemos que de mínima se pueda mantener. Puede haber una redistribución de votos por los candidatos que quedaron afuera y yo espero que sea para el Frente de Todos", aseguró en declaraciones al programa 'A todo o nada' de Radio Sarmiento.

Con respecto al debate que se llevó a cabo el domingo pasado y que tendrá continuidad mañana en la noche, el gobernador aseguró que no considera que sea determinante. "Sí creo que es importante a nivel democrático porque se cumple con una ley, que los candidatos se expresan, que lo hacen con mucho respeto, es importante que los argentinos los miren y que sigamos apuntalando una democracia incipiente, pero que tiene que durar, este es nuestro sistema", indicó.

Eh ese contexto, Uñac aseguró que "Alberto Fernández fue muy seguro, más que arrogante". "Un modelo de especulación no genera empleo, no crea expectativas y tenemos que dar vuelta este modelo e implementar uno de producción. Y eso es lo que expresó Alberto. Algunos pueden decir que fue demasiado seguro y eso rozó otro calificativo, puede ser, pero no fue irreal lo que expresó", dijo el mandatario sanjuanino.

"La realidad al argentino le duele día a día, no es que no llegamos a fin de mes, no llegamos al 15 de cada mes. Hay que preguntarle a la gente si puede pagar las boletas de servicios, el transporte que acá está subsiado, pero en otras provincias no... Yo creo que el Gobierno subestimó la situación económica y política, no miraron la argentina real que es la productiva. Con tasas del 80 por ciento es imposible sacar un crédito que pueda ser devuelto. No conocían bien la política nacional y eso no les costó sólo a ellos, les costó al país", aseguró al ser consultado sobre el gobierno de Macri.

Para Uñac, Alberto Fernández "sintetiza lo que los argentinos estamos viviendo". "Hay muchos sectores que confluyen al Frente de Todos, peronismo, movimientos sociales, movimientos sindicales, eso representa. Y cuando él dice que son lo mismo que Cristina lo hace porque tienen una misma estructura de pensamiento, no porque vaya a hacer lo mismo que se hizo en el gobierno de ella. Hay que recuperar el consumo, para fortalecer las fuentes de trabajo, las industria nacional; que hay que trabajar para hacer descender los niveles de pobreza; en eso están diciendo que son lo mismo. Él ha criticado algunas cuestiones que no le convencían del Gobierno de Cristina y eso lo mantiene, pero piensan lo mismo con respecto a lo que hay que lograr", indicó.

Al ser consultado por la deuda que Nación mantiene con San Juan, el gobernador dijo que "si gana Fernández va a ser mucho más rápido el cobro, porque voy a acudir a amigos que entienden el desarrollo que ha tenido la provincia. Me gustaría tener algún tipo de resolución judicial antes del 10 de diciembre y de no ser así, estoy seguro de que lo vamos a cobrar más rápido, hasta ahora ha sido casi nulo el cobro.

Nosotros hemos conversado mucho y hemos seguido la vía administrativa, pero ellos no han respondido y tuvimos que llegar al proceso judicial"

En las últimas horas, Uñac fue invitado para formar parte de la comitiva que estará con Fernández durante el debate de mañana. "Es un reconocimiento a San Juan, no es a mi persona, es un reconocimiento a la gestión, a los sanjuaninos, lo que hemos hecho estos 4 años que se suma a los 12 años de gestión peronista anteriores. Es una responsabilidad, tenemos que contarles a los argentinos los ejes del proyecto que representa Fernández".