El gobernador de San Juan, Sergio Uñac encabezó el acto de la presentación del nuevo binomio del oficialismo que se postula para ser el sucesor de su mandato y apuntó duramente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que inhabilitó su candidatura.

El gobernador destacó en el inicio a los integrantes de la fórmula al señalar: “Ruben Uñac y Cristian Andino son la garantía de la continuidad de este proyecto político en la provincia de San Juan”. E inmediatamente disparó contra el fallo judicial: “Es una noche importante para fortalecer desde San juan las autonomías provinciales, que me parece que es eso lo que han vulnerado con una resolución que nada tiene que ver con la voluntad del pueblo sanjuanino”.

Como eje de campaña hasta las elecciones del 2 de julio, Sergio Uñac evocó a Domingo Faustino Sarmiento en camino de su exilio a Chile: “Dejó testimonio de un concepto que trascendió al tiempo y a las coyunturas, ‘Las ideas no se matan’. Estas últimas semanas todos los sanjuaninos hemos sido víctimas de un proceso absurdo, absolutamente ajeno a nuestra provincia y también a nuestros intereses. Un asunto directamente ligado a obstruirnos la posibilidad que elijamos democarática y autónomamente en la provincia de San Juan. La peor expresión en materia de judicialización de la política se ha hecho presente en nuestra provincia, privando a los sanjuaninos de optar libremente por un proyecto que hizo a San Juan crecer y que fue elegido y ratificado el pasado 14 de mayo”.

Y sin dejar de apuntar a la Corte, arremetió: “Lo he preguntado en reiteradas oportunidades. ¿Qué es lo que le molestó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para actuar como actuó? ¿Que nuestra provincia lidere en materia de construcción de viviendas? ¿Qué la obra pública se expanda en cada rincón? ¿Qué construyamos cada vez más escuelas y hospitales en todo el territorio provincial? ¿Que sigamos desarrollando un modelo virtuoso en materia de ampliación de nuestra matriz productiva? ¿Les molesta la inclusión que se ha dado en todo el territorio provincial? Vaya si no ha sido materia de análisis cada una de las erradicaciones que le ha permitido a quien no vivía bien, vivir mejor dentro de esta querida provincia. O quizás les haya molestado que seamos el lugar de mayor confianza en la inversión minera internacional en todo Latinoamérica. O quizás les haya molestado que lideremos la renovación o el mejoramiento del desarrollo energético liderado por la energía solar. O tal vez, quizás, les molesta que esta sea una provincia justicialista la que haya alcanzado estos logros que acabo de mencionar. A lo mejor la cuestión sea más política que judicial”.

El gobernador también criticó al dictamen de la Corte en el aspecto que no alude en ningún momento a la Constitución provincial. “Ellos mismos lo dicen en el fallo. Que este ex candidato a gobernador no estaba impedido por la Constitución provincial, aplicaron una norma de la Constitución Nacional para limitar la voluntad expresada el 14 de mayo en San Juan”.

Subrayando que el fallo fue una decisión política, Sergio Uñac apuntó también a dirigentes “como Patricia Bullrich, Miguel Pichetto y Horacio Rodríguez Larreta, en connivencia con candidatos de acá, de la provincia que fueron a conseguir en Buenos Aires, en los despachos de la city porteña lo que no pueden conseguir con el voto popular en San Juan”.

Finalmente, destacó a los integrantes de la fórmula: "Cristian es ejemplo de un municipalismo ordenado, transparente y transformador. Viene de un departamento con muchos sueños cumplidos y sé que tiene los valores necesarios para el rol que buscará desempeñar. A Rubén, no hay que explicarlo. No voy a hablar de la carrera política y del compromiso para con San Juan y para este modelo. Es garantía de este modelo y de la defensa de los intereses de todos los sanjuaninos".

"Nuestras ideas no se matan", concluyó.