El adelantamiento de las elecciones en San Juan generó polémica por la fecha que se había estimado para las PASO, según fuentes judiciales, para el 24 de marzo.

El gobernador Sergio Uñac confirmó que hasta el momento no tiene definidas las fechas para las elecciones. Es más, sostuvo que las primarias serán "la última semana de marzo o la primera de abril", mientras que las generales "serán a fines de mayo o principio de junio".

La Coordinadora de Derechos Humanos en San Juan emitió un comunicado para que "se respete el valor simbólico del 24 de marzo" y en consecuencia, no se realice las PASO en esa fecha.

Finalmente, a través de las redes sociales el primer mandatario provincial aseguró: "No hay aún decreto que fije fecha de elecciones en San Juan, no obstante, quiero darles la tranquilidad de que los comicios NO se realizarán en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día en el que honraremos, como corresponde, a las víctimas de la dictadura".