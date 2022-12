El domingo, en una entrevista con este diario, el gobernador Sergio Uñac dijo: "En 15 días, máximo, confirmo si soy candidato o no". El día miércoles, DIARIO DE CUYO publicó que el tiempo se había acotado a esta semana y que se evaluaba solamente la mecánica del anuncio. Finalmente ayer, tras la presentación de la Vuelta Ciclista Internacional, uno de los íconos de la gestión uñaquista, el pocitano anunció ante periodistas su intención de competir nuevamente en las elecciones del año que viene para el cargo por el que ya fue elegido dos veces seguidas. Uñac confirmó su postulación 2 meses y 24 días antes de que venza el plazo para anotar nombres en las listas, en medio de cuestionamientos judiciales de la oposición y con una incómoda interna partidaria que no lo deja maniobrar con soltura.

En el PJ y la oposición hablan de "sorpresa" por el adelantamiento de los tiempos que hizo el pocitano. Si bien en otra entrevista realizada en junio pasado, también con este diario, había dicho que después del Mundial de Qatar 2022 iba a tener definiciones, todos los análisis apuntaban a que iba a estirar los plazos usando los tiempos que le otorga el calendario electoral (ver Infografía) para generar inquietud en la oposición y, por qué no, también puertas hacia adentro del Partido Justicialista. El giro en la estrategia del oficialismo, según plantean en estricto off dirigentes con muchas elecciones en el lomo, responde a una palabra: expectativa. En el Gobierno aseguran que se les estaba escapando la iniciativa política y que la oposición, con la judicialización de las modificaciones al Código Electoral y de la posible candidatura de Uñac, estaba ganando la agenda pública con un mensaje negativo sobre la habilitación de la postulación del mandatario.

La oposición anunció que irá hasta las últimas instancias judiciales porque están convencidos de que Uñac, al haber sido vicegobernador de José Luis Gioja entre 2011 y 2015, ya no puede ser gobernador nuevamente. Los dirigentes opositores aseguran que este período como de Uñac es el tercero. Desde el PJ argumentan que no es posible computar ese mandato (2011-2015) como el primero, porque Uñac era vice y en la Constitución no hay ninguna mención a que los cargos de gobernador y vicegobernador son iguales, además de que la naturaleza de la labor del presidente de la Cámara de Diputados es distinta a la de un gobernador.

Por esa disputa, el mandatario sanjuanino ya tuvo el primer OK de la Justicia. La jueza Vilma Emilce Balmaceda, del séptimo Civil, rechazó "In límine" el planteo que firmaron dos referentes del partido Dignidad Ciudadana, quienes requirieron a la Justicia opinión anticipada sobre si Uñac está habilitado o no a presentarse. La jueza aseguró que cualquier cuestión vinculada con candidaturas debe dirimirse en el Tribunal Electoral (TE). A su vez, fuentes judiciales confirmaron que solamente pueden presentarse impugnaciones cuando el TE comunique las postulaciones a todas las agrupaciones, algo que recién ocurrirá el tercer o cuarto mes del año que viene. De igual forma, la oposición ya anunció que irá hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ser necesario.

Ayer el mandatario le dijo a periodistas que había decidido presentarse "el próximo 14 de mayo", para discutir "qué modelo quieren los sanjuaninos". Además advirtió que "hemos transitado un modelo de gestión que logró equilibrio presupuestario, pero también equilibrar los intereses". También argumentó su decisión en la discusión entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los fondos de coparticipación.

Respecto de la interna del PJ, Uñac reiteró ayer que sería bueno que "haya tres listas", pero que aún no cierra con ningún otro referente. Puertas hacia adentro del PJ aseguran que ahora la pelota está en la cancha de José Luis Gioja, quien viene amagando con una candidatura, pero que demora definiciones. Otros referentes comentaban que Franco Aranda, del Frente Renovador, tenía alguna intención también de competir, pero esa posibilidad parece que se cayó en las últimas semanas. Por ahora, Uñac es el primero en mostrar las cartas.

Bio

Sergio Mauricio Uñac - Gobernador de San Juan

Hijo de la maestra Dora Ene San Martín y Joaquín "Coco" Uñac, Sergio nació el 15 de febrero de 1970 en la provincia de San Juan, cursó estudios primarios en la escuela Antonino Aberastain y realizó el secundario en el Colegio Don Bosco para luego recibirse de abogado y procurador en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1994. Actualmente está casado con la abogada Silvana del Valle Rodríguez, y tienen tres hijos: Melania, Gonzalo y Facundo Uñac. El actual Gobernador comenzó su actividad pública en 1995 como Asesor Letrado de la Municipalidad de Pocito. En 2003 sucedió a su padre y fue elegido Intendente de Pocito, logrando la reelección en 2007 hasta el 2011, donde se convirtió en Vicegobernador y luego, en 2015, Gobernador de San Juan. En 2019 logró la reelección con el 55,84% de los votos. En 2016 asumió la conducción del Partido Justicialista de San Juan, hasta la actualidad.