A través de una carta documento, el intendente de Angaco, Carlos Maza, arremetió contra un exjefe comunal y concejales opositores. Estos últimos, quienes responden al exintendente José Castro, lo habían denunciado por ser parte de una asociación ilícita, de haber cometido fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, pero el planteo fue desestimado por la Justicia. Tras la resolución, Maza intimó a los destinatarios de la carta documento a que se retracten de las manifestaciones públicas que vertieron en su contra, en las que lo hacían responsable de los hechos denunciados y que, de no hacerlo, los denunciará por los delitos de falsa denuncia, calumnias e injurias. Incluso, les dio un plazo de siete días para que se retracten.

La intimación fue confirmada por el concejal Claudio Palacio, quien supo ser aliado de Maza, hoy distanciado, al punto que trabaja en conjunto con las ediles opositoras Natalia Marín y Valeria Olivera. Con ellas, Palacio logró hacerse de la presidencia del legislativo municipal, apartando del cargo a un concejal que responde al jefe comunal. Fuentes calificadas indicaron que, además de Palacio, Marín también recibió la carta documento y lo mismo ocurrió con el exintendente José Castro. Tanto el actual intendente como su antecesor no respondieron los llamados de este medio.

Consultado sobre la intimidación, Palacio se mostró tranquilo al indicar que "lo que hicimos (denunciar) no está fuera de lugar. Somos un órgano que controla al Ejecutivo y debemos hacer nuestro trabajo. Si él interpreta otra cosa, problema de él. Si vemos y creemos que hay algo que no está bien, lo debemos llevar a la Justicia. Por lo menos, debe aclarar la situación". En esa línea, Palacio indicó que responderá la misiva, pero dio a entender que no en los términos solicitados por el jefe comunal, esto es, realizar una declaración pública para indicar que Maza no es culpable de los delitos denunciados.