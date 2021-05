En la Corte de Justicia no hubo ningún tipo de respuesta a las críticas que lanzó en un comunicado el Foro de Abogados, en el que se había pedido que se "garantice la mayor objetividad y transparencia" en los concursos de ingresos de profesionales al Poder Judicial. No fue lo único, ya que la entidad había solicitado que los concursos "sean regidos por la menor discrecionalidad posible", además de haber remarcado la importancia de la "la publicidad de los actos de gobierno", en referencia a que el máximo tribunal no habría publicado los listados con las personas que accedieron a los distintos cargos.

En la Corte habían señalado que iban a analizar el escrito y si contestaban los planteos del Foro, cosa que no sucedió tras las consultas de este medio. El que tampoco quiso hablar fue el presidente de la entidad de los abogados, Gustavo Giaccagli, quien puso la firma en la nota presentada al máximo tribunal. Lo cierto es que en la institución, tras la elección de febrero, hubo un cambio de fuerzas, al punto de que la agrupación Foro Independiente, con la vice Sofía Lloveras a la cabeza, consiguió la mayoría en la toma de decisiones y tiene una postura más crítica.