Socios. Tanto el bloquista Marcelo Marinero como Cristian Andino forman parte del frente oficialista. El primero conduce Iglesia y tiene ganas de repetir. El segundo va camino a postularse por otro mandato.

En el escenario departamental, hay tres en los que el peronismo aún no ha podido generar figuras que cuenten con proyección para competir con chances por las respectivas conducciones municipales en las elecciones del año que viene. Son los casos de Iglesia, San Martín y Zonda, en los que el justicialismo se apoyará en sus socios (bloquistas y del partido Crecer) para que dichas intendencias queden en manos del frente oficialista que conduce Sergio Uñac. En cada comuna, el PJ tiene sus matices, con escasa o un poco más de presencia, pero que enfrente tiene un aliado con un fuerte liderazgo, como los hermanos Marinero en el distrito cordillerano, el jefe comunal sanmartiniano Cristian Andino y el intendente zondino Miguel Atampiz.



Iglesia se ha convertido en un bastión del partido de la estrella. Mauro Marinero tomó las riendas en 2007, fue reelecto en 2011 y le cedió la posta a su hermano Marcelo en 2015. Pese a que éste puede repetir, entre los parientes deben definir quién irá por el sillón departamental, dado que Mauro no descartó anotarse para competir por el cargo. Aunque las gestiones de los Marinero han sido objeto de críticas porque la plata de las regalías mineras por Veladero no se han visto reflejadas en obras y por el crecimiento desmesurado del personal municipal, corren con ventaja y respaldo. Y la competencia viene desde el propio bloquismo, ya que el diputado Jorge Espejo aseguró que quiere ser intendente, que les hará internas y que viene hablando con el justicialismo para armar la lista. El PJ así aparece hoy desdibujado y sin nombres y un reflejo es que es la primera vez que no tiene representantes en el Concejo Deliberante. En 2015 dio pelea en las PASO con Adrián Riveros, hoy fiscal de Flagrancia, pero quedó en el camino.



Por el lado de San Martín, la administración está en manos de Cristian Andino, que lidera el partido municipal Crecer, aliado al frente oficialista. El jefe comunal tiene todas las fichas para repetir y no es su primer mandato, ya que estuvo en los períodos 2003-2007 y 2007-2011. En el medio ungió a un alfil, Pablo Santibañez, con el que luego se distanció. Si bien comparten la sociedad, en gran parte de ese lapso no tuvo resistencia del PJ, que en el marco del acuerdo viene ocupando la banca del departamento desde 2007. El elegido ha venido siendo Rolando Cámpora, presidente de la Junta, quien tiene intenciones de seguir por otro período de cuatro años, revelaron fuentes calificadas, que agregaron que en el justicialismo sólo habría ruido justamente por la renovación, después de más de una década, del puesto de diputado provincial.



En tierras zondinas está el bloquista Miguel Atampiz, quien llegó de la mano del basualdismo en 2015, pero pegó el portazo y se unió al oficialismo, lo que quedó demostrado con su respaldo a los candidatos de Uñac en las legislativas del año pasado. El del partido de la fuerza que fundó Cantoni también puede pelear por otro mandato y cuenta con la estructura, municipal y partidaria, para "correr con el caballo del comisario". La última administración peronista fue la de Francisco Porra, al que le sucedió en 2011 el basualdista César Monla, quien después armó un partido y se sumó al oficialismo provincial. En 2015 el PJ dio pelea en las primarias con Oscar Villalobos, actual presidente de la Junta, pero cayó ante Monla. Y este después perdería con Atampiz en la general. Si bien las fuentes señalaron que el peronismo está trabajando en el departamento, la cara más visible sigue siendo Villalobos, quien además ha tenido algún encontronazo con Atampiz.

Reparto

PJ y basualdismo

El peronismo controla Capital, Chimbas, Rawson, Pocito, Albardón, 25 de Mayo, Angaco, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil y Sarmiento. El basualdismo conduce Rivadavia, Santa Lucía, Ullum, 9 de Julio y Caucete.