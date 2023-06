Un tercio de los diputados que terminan su mandato en diciembre buscarán la reelección de sus bancas, aunque primero deberán consagrarse como candidatos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, ya que que casi la mitad de ellos tendrá internas en sus propios espacios políticos.

Ninguno de ellos es sanjuanino. Los tres legisladores locales que podían aspirar a continuar en la Cámara baja, José Luis Gioja, Graciela Caselles y Marcelo Orrego, no integran ninguna lista para los próximos comicios, por lo que San Juan deberá elegir tres nuevos diputados nacionales, que se sumarán a los oficialistas Walberto Allende y Fabiola Aubone, y la opositora Alejandra Leonardo, quien reemplazaría a la futura intendenta de Capital, Susana Laciar.



En total son cuarenta y seis de los 130 diputados que tienen mandato hasta el 9 de diciembre quieren renovar su banca hasta el 2027, de los cuales 19 corresponden al Frente de Todos -que en esta elección se presenta con el nombre de Unión por la Patria- mientras que 24 corresponden a JxC y otros 3 al Interbloque Federal y a Provincias Unidas.

De todos modos sólo una treintena tiene garantizado su puesto ya que figuran en los primeros lugares con listas únicas o están en lugares expectables aún cuando tengan que competir en las PASO de sus partidos o alianzas políticas.



Los que tienen asegurada su candidatura para competir en las elecciones del 22 de octubre son el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que encabeza la lista de Unión por la Patria; la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que está en el cuarto lugar de la lista bonaerense y el jefe del bloque del Frente de Todos, German Martínez, cabeza de lista del UxP en la provincia de Santa Fe.



También tienen posibilidades de acceder a una banca los diputados de La Cámpora Rodolfo Tailhade, que está en el séptimo lugar de la lista bonaerense; la legisladora del Frente Patria Grande -cuyo referente es Juan Grabois- Natalia Zaracho en el octavo lugar, y el massista Ramiro Gutiérrrez que está en el decimo tercer puesto.



También aspira a su reelección el dirigente piquetero Juan Marino, que está en el 15to. lugar, y Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, que está en el 17, aunque en este caso el oficialismo debería obtener los mismos porcentajes de votos que hace cuatro años.



También tiene su reelección asegurada la secretaria parlamentaria del FDT, la diputada de La Cámpora, Paula Penacca, quien encabeza la lista de candidatos por la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo sucede con el diputado y exembajador Eduardo Valdés, quien está en el segundo lugar de la lista.



Diferente es la situación del diputado porteño del Frente Grande Itai Hagman, que está en el cuarto lugar: para ingresar, el oficialismo tiene que repetir la elección del 2019 cuando logró incorporar a cuatro legisladores.



También tiene asegurada su reelección el diputado chaqueño Aldo Leiva que encabeza la lista de diputados de Unión por la Patria donde el oficialismo en ese distrito pone en juego dos de las cuatro bancas.



El exgobernador de la Rioja, Sergio Casas y su coterránea Hilda Aguirre tienen garantizado un nuevo mandato ya que están en los dos primeros puestos de la lista de esa provincia, donde el oficialismo pone en juego dos de las tres bancas que deben elegirse.



La diputada entrerriana Blanca Osuna también buscará acceder a su reelección ya que figura en el segundo lugar de la lista que encabezará el gobernador Gustavo Bordet, con el objetivo de renovar las dos bancas que tienen en juego.



Diferente es la situación de la correntina Nancy Sand que se debe imponer en las PASO para poder convertirse en la candidata de UxP donde se han presentado cuatro listas, en una provincia gobernada hace mas de 20 años por el radicalismo.



La cordobesa oficialista Gabriela Estévez también buscará renovar su banca: encabeza la lista de Unión por la Patria en una provincia adversa al kirchnerismo.



En Juntos por el Cambio, de los 24 diputados que buscan renovar su banca es muy probable que la mitad no logre atravesar el filtro de las elecciones internas ya que casi todos tienen competencia dado que adhirieron a las listas de Horacio Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich.



Una quincena de esos legisladores tienen asegurada su reelección ya que encabezan la lista o están dentro de los primeros lugares de las mismas.



En la provincia de Buenos Aires el reglamento interno de JXC señala que si la lista perdedora consigue un porcentaje de un 25 por ciento de los votos le corresponderán los lugares 4, 9 y 14 siempre respetando la paridad de género, pero si obtienen entre 30 y 40 le corresponde a la minoría cuatro representantes en los puestos 4,7, 10 y 13, y más del 40 corresponderán los lugares 2, 5, 6, 9, 10, 13 y 14.



Los diputados que tienen asegurado convertirse en candidatos son Cristian Ritondo, quien encabeza la lista que respalda la postulación a presidenta de Patricia Bullrich, y lo mismo sucede con la radical Karina Banfi, que secunda al jefe de la bancada macrista.



También tiene garantizada su reelección como diputada por la provincia de Buenos Aires, Silvia Lospenatto, quien secunda a al excandidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, cabeza de lista del binomio presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.



También la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade -ubicada en el cuarto lugar de esa lista- tiene amplias posibilidades de conseguir un puesto expectable dentro de la lista que se conforme tras las elecciones primarias.



En cambio, los diputados que están a partir del quinto lugar dependerán de que su lista se imponga en las PASO, ya que si se repiten los resultados de la elección del 2019 ingresarán 14 legisladores, siempre y cuando no haga una muy buena elección el libertario Javier Milei, que puede quitarle votos a JXC.



Esto sucede con la legisladora Mariana Stilman ubicada en el sexto lugar de la lista 'larretista', o con los diputados de la nómina de Bullrich Sebastián Salvador, Alberto Assef y Pablo Torello, que están en los puestos 7, 9 y 11.



En lista de JXC de la ciudad de Buenos Aires tiene asegurada su reelección el presidente de la Coalición, Maximiliano Ferraro, que es primero en la lista que avala la formula presidencial Rodríguez Larreta y Morales, y con amplias posibilidades de ingresar el larretista Álvaro González, ubicado en tercer lugar de la lista.



En cambio no será fácil poder ingresar a la diputada Dina Rezinovsky, quien ocupa el séptimo lugar de la lista porteña que impulsa la candidatura presidencial de Larreta.



En cambio tienen asegurada su reelección el chaqueño Gerardo Cipolini que encabeza una lista única en las PASO de su provincia donde se ponen en juego 3 bancas de las cuales dos corresponden al FDT.



El mendocino Lisandro Nieri es el primer candidato de lista única de JXC de ese distrito gobernado hace doce años por el radicalismo y donde la coalición opositora pone en juego tres de las cinco bancas que se eligen.



El santafesino macrista José Núñez es otro de los diputados que puede lograr su reelección ya que es cabeza de una de las listas que a nivel nacional promueve al binomio de Bullrich-Petri.



También buscara su reelección el jujeño Jorge Rizatti: es el primer candidato de la lista promovida por el gobernador y candidato a vicepresidente Gerardo Morales, en un distrito donde se renuevan tres bancas.



La correntina macrista Ingrid Jetter es la segunda candidata de una lista única impulsada por el gobernador radical Gustavo Valdés, y allí los oficialistas confían en que renovaron dos de las cuatro diputaciones que están en juego.



El jujeño Jorge Rizzotti buscara renovar su mandato como diputado y en las primeras será el primer candidato de la lista impulsada por el gobernador Gerardo Morales, que tendrá una puja con otra nómina propiciada por el binomio Bullrich-Luis Petri.



Diferente es la situación en las provincias donde JXC renueva una sola banca y allí sólo tendrá posibilidades los que ganen la interna en las PASO como sucede con los diputados de San Luis, Alejandro Cacace; de Formosa, Ricardo Buryaile; de La Rioja, Felipe Álvarez; de Misiones, Alfredo Schiavone; de Neuquén, Francisco Sánchez y de Tierra del Fuego, Federico Frigerio.



Los diputados de Salta, Miguel Nanni (UCR) y Virginia Cornejo (PRO), deberán ganar las internas si quieren convertirse en candidatos de JXC y así tratar de obtener las dos de las cuatro bancas que se ponen en juego.



En caso del Interbloque Federal pueden conseguir su reelección los diputados de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, el bonaerense de Identidad Bonaerense, Alejandro "Topo" Rodríguez, y el legislador de Juntos por Río Negro, Luis Di Giácomo.