El juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, rechazó el amparo que había presentado el abogado Fernando Patinella, quien había planteado que un cargo en el Tribunal de Cuentas y otro en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) le correspondía a su bloque ADN La Libertad Avanza como segunda minoría. El magistrado no le hizo lugar al pedido debido a que no cumplió con un requisito técnico y esencial: la demanda fue realizada contra la Cámara de Diputados, el poder del Estado en el que se llevaron adelante las designaciones, y no contra la provincia, que es la persona jurídica a la que se tenía que haber entablado el juicio.

Así, Otiñano resaltó en su resolución que "todo proceso tiene requisitos de validez que se denominan presupuestos procesales, indispensables para el nacimiento y normal desenvolvimiento de la relación jurídico procesal", sumado a que "son aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal". Ante esa ausencia, el juez rechazó la presentación de Patinella.