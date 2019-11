Autoridades. Los fiscales, en primera fila, serán los protagonistas del nuevo sistema acusatorio. Los miembros del Ministerio Público Fiscal tendrán a cargo la investigación penal.

La Corte de Justicia envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Se trata de la norma que plantea los cambios para poder llevar adelante el sistema acusatorio, en el que la investigación penal dejará de estar en manos de los jueces para pasar a la órbita de los fiscales. De acuerdo a la iniciativa, la modificación conlleva la necesidad de crear 314 cargos dentro de la estructura judicial, entre fiscales de Cámara, jueces y fiscales de primera instancia, defensores oficiales, secretarios, directores, y personal administrativo, entre otros. Los cargos que se crearán quedarán a disposición de las autoridades para ser usados de acuerdo a las necesidades de la implementación, la que será paulatina y se irá definiendo con cuántos puestos arrancarán. La propuesta fue girada a comisión para su tratamiento y, según las fuentes, será sancionada a fin de mes. Así, la norma quedará lista para que el mecanismo comience a rodar entre marzo y abril del año que viene.



La cantidad de cargos con los que comience a funcionar el sistema acusatorio no es menor, ya que también representa una erogación de recursos en sueldos por parte del Ejecutivo. Las fuentes indicaron que, hasta el momento, no está definida la cantidad de puestos con los que empezará el sistema, pero sí confirmaron que habrá un número importante de fiscales y ayudantes de fiscales, más el área administrativa. Por otro lado, en el Poder Judicial ya están trabajando en los lugares físicos en los que tendrán asiento las Unidades de Investigación Fiscal. Uno de esos espacios será la exComisaría Primera, otro será el Centro ANIVI, que será ampliado, y no se descarta que un tercero esté en el edificio del exbanco BUCI y un cuarto en el actual inmueble de Tribunales.



El sistema acusatorio representa un cambio de paradigma dentro de la administración de justicia, el cual ha sido trabajado por la Corte de Justicia (en la cabeza del presidente Guillermo De Sanctis y el fiscal General Eduardo Quattropani), el Ejecutivo (con el impulso de Sergio Uñac y el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi) y el Legislativo. Es que, con el cambio, los jueces de primera instancia, hoy de Instrucción y Correccional, pasaran a conformar un Colegio de Jueces encargados de controlar las garantías constitucionales de las causas. A su vez, las Cámaras de Apelaciones se transformarán en Tribunales de Impugnaciones, mientras que los fiscales estarán desplegados en el territorio, para actuar de manera inmediata ante un delito. Así, de acuerdo al proyecto, serán necesarios: dos nuevas fiscalías de cámara; cinco jueces y 27 fiscales de primera instancia; 12 defensorías oficiales; 56 cargos de secretarios del Ministerio Público Fiscal y 91 puestos administrativos. Además de 70 personas entre personal técnico y cargos auxiliares.



El nuevo código se pondrá en marcha inicialmente para los delitos graves como asesinatos, abusos sexuales, hechos de violencia de género y los casos en perjuicio de la administración pública y aquellos cometidos por funcionarios públicos. Por otro lado, el sistema de Juicio por Jurado quedará postergado hasta "contar con la infraestructura orgánica y la imprescindible concientización de la población que ha de ser protagonista esencial del juzgamiento popular", reza el proyecto. Junto a la iniciativa también ingresó la incorporación de nuevos delitos a Flagrancia (Ver Más detalles).

Más detalles

Flagrancia

Los delitos de violencia de género y desobediencia de una orden judicial serán incorporados al procedimiento de Flagrancia. El fin de este cambio es darle una respuesta inmediata a la víctima, ya que el sistema actual no da una solución rápida al conflicto.

Magistrados electos

Fernando Vargas fue nombrado como camarista de Paz, Vilma Balmaceda en el Séptimo Civil, Ramón Caballero en el Primero Correccional, Mariela Berón en el Segundo Laboral, Ricardo Orellano en el Quinto de Paz y Silvia Pavón en la Defensoría Oficial.

Otros cargos

El 19 y 20 de este mes, el Consejo de la Magistratura entrevistará a los 42 inscriptos para cubrir los cargos que dejaron Daniel Galvani y Silvina Rosso de Balanza en la Fiscalía de Instrucción N´2 y en el Juzgado Correccional N´4 respectivamente.

Cortistas

Fuentes oficiales dijeron que el próximo 21 se designarán a los dos cortistas. Por un lado están Juan José Victoria, Adriana Tettamanti y Fernando Castro, mientras que por el otro se encuentran Carlos Pastor, Daniel Olivares Yapur y Maximiliano Blejman.