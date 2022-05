Este martes, la Justicia de Jáchal sobreseyó al intendente de Iglesia, Jorge Espejo, en la causa por presunto abuso sexual simple en la que fue denunciado por una exempleada municipal de 41 años.

Según dijo el abogado Nasser Uzair a Diario de Cuyo, el juez Eduardo Vega dispuso en su resolución que "el hecho investigado no se cometió" y brindó una serie de claves que llevaron al magistrado a otorgar el sobreseimiento.

Una de ellas fue una inspección ocular en la casa del jefe comunal, ya que la denunciante había dicho que Espejo la llevó a su habitación tras bajar unas escaleras, pero en la vivienda de Espejo no existe este tipo de construcción; la pericia psicológica realizada a la mujer no arrojó evidencias de haber padecido abuso sexual y también las contradicciones descubiertas en el relato.

En las indagatorias previas, el intendente iglesiano siempre reiteró lo que venía manifestando públicamente: que nunca tuvo un encuentro con mujeres y que, mucho menos, abusó sexualmente de una de ellas.

El caso había provocado sumo revuelo, ya que la mujer había expuesto en la Seccional de Iglesia y, luego, en el Juzgado de Jáchal, que fue víctima de manoseos por parte de Espejo, tras una fiesta que se había dado a mediados de octubre del año pasado. En esa reunión estuvieron otras tres mujeres, pero que se retiraron antes y sobre las que no dio sus nombres para no comprometerlas.

El intendente había reiterado en la indagatoria que nunca recibió a la exempleada ni a otras mujeres en su hogar. Sobre la denunciante, señaló que no iba a trabajar y que, cuando lo hacía, creaba conflictos sobre el tema salarial y la incorporación de contratados a planta permanente, explicó su abogado. En ese marco, el 1 de febrero se le dio de baja al contrato que tenía la mujer y, según Uzair, ese mismo día radicó la denuncia.

"La intención fue vengarse de la rescisión del contrato", destacó el profesional, quien remarcó que la denunciante había indicado en su declaración que "si el doctor Peralta no me decía que haga la denuncia, no la hacía", además de que la mujer también había expresado que este último abogado había tratado de "conciliar la relación con Espejo después del hecho".