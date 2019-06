Festejo. Luego de llegar al sillón comunal con Producción y Trabajo, Leopoldo Soler conformó un partido propio "Mejor Nosotros", con el que compitió en las elecciones generales y retuvo la intendencia. Apoyó públicamente a Sergio Uñac.



El resultado de las elecciones del 2 de junio movió el avispero político de Ullum. El intendente Leopoldo Soler, que había llegado al sillón comunal con el basualdismo y logró la reelección con un partido propio apoyando a Sergio Uñac, dio un paso para regresar a las filas del justicialismo, al afirmar que va camino a afiliarse. No sólo eso, ya que destacó que es el indicado para conducir la Junta departamental. La movida despertó la negativa de dirigentes del distrito que tienen peso dentro del PJ, como los exintendentes Agapito Gil y Simón Ortiz, este último, diputado departamental electo por el Frente Todos. El primero sostuvo que la intención de Soler es "ilógica" y "descabellada", mientras que el segundo, más cauto, opinó que el jefe comunal debe mantenerse en su espacio, fuera del PJ.



Según Soler, su posible alineamiento con el justicialismo tiene sustento en que su partido comunal "Mejor Nosotros" y la Junta trabajan bajo un mismo líder: el presidente del Partido Justicialista local, Sergio Uñac. Además, resaltó que el PJ ullunero necesita una renovación, ya que "han perdido tres elecciones, por lo que deben dejar el espacio a quienes vienen con otra performance que, en este caso, es el partido que conduzco", disparó.



Para competir en las elecciones generales, Soler apostó a la conformación de una fuerza departamental en la que sumó a dirigentes justicialistas de Ullum. Así, y apoyando a Uñac, el intendente logró la reelección con 1.543 votos, 141 sufragios más que el candidato del Frente Todos, el dirigente del Movimiento Evita, David Domínguez.



Con ese resultado, el jefe comunal sostuvo que tiene méritos suficientes para hacerse de la Junta departamental. Incluso, manifestó que "estoy convencido que la pata peronista que integra nuestro espacio está ansiosa y muy convencida de trabajar por la Junta". Además, aclaró que "así como en la provincia el líder del partido es el Gobernador, acá debe ser el intendente".



El que salió al cruce de Soler fue Gil, exjefe comunal. El dirigente que, si bien no tiene un lugar en la Junta, cuenta con una base de apoyo político en Ullum, manifestó que "el PJ siempre tiene las puertas abiertas, pero me parece ilógico y una locura que ahora quiera venir alguien que ha sido el tesorero de Producción y Trabajo y que además quiera presidir la Junta. Antes, hay un montón de gente que viene trabajando hace mucho y que nunca se ha cambiado. Hay que ubicarse".



El otro dirigente que respondió a los dichos de Soler fue el exintendente Ortiz, quien también cuenta con una estructura en el departamento. El diputado electo por el Frente Todos opinó que "no hay que mezclar el camino institucional con lo político. Él logró la reelección con un espacio departamental que es distinto al nuestro. Con esa fuerza, apoyó al Gobernador, pero no necesariamente tiene que ir a la Junta. Mientras esas diferencias estén claras, todo va a ir bien".



El resultado en las urnas también modificó los puestos en el Concejo Deliberante. En ese órgano, Soler tendrá dos representantes, otros dos pertenecen al Frente Todos y el quinto lugar lo obtuvo el frente Con Vos. Así, el intendente aseguró que, como sus alfiles y los justicialistas responderán políticamente al mismo líder provincial, trabajará para tener un bloque único de cuatro miembros, lo que le permitirá tener mayoría en el cuerpo legislativo, lo que en el PJ lo ponen en duda (ver recuadro).



Vieja disputa



Las diferencias entre Soler y Gil y Ortiz vienen de hace tiempo. Es que el primero siempre los tildó de corruptos. Los exjefes comunales fueron investigados, aunque luego resultaron absueltos.

Votos

41,7

Fue el porcentaje final con el que Leopoldo Soler, a través de su partido "Mejor Nosotros", ganó la intendencia de Ullum. Se impuso por sobre el Frente Todos, que logró 37,9%.

Cambios en el Concejo Deliberante

A partir del 10 de diciembre habrá cambios en el cuerpo deliberativo de Ullum, el cual estará dividido, en principio, en tres bloques.



Los que resultaron electos fueron Graciela Gil y Alfredo Molina, por el partido Mejor Nosotros; Silvio Pasten y Daniela Salinas, por el frente Todos; y Héctor Fabián Domínguez por el Frente Con Vos.



La conformación es diferente a la que se dio tras las elecciones de 2015. En esos comicios, el Concejo quedó compuesto por dos bloques. Uno, con tres miembros, que representaban al justicialismo. El segundo, con dos alfiles del intendente Leopoldo Soler. Si bien ese número representaba, en teoría, una desventaja para el jefe comunal a la hora de promover normas legislativas, con el tiempo eso cambió, ya que el intendente logró seducir a dos ediles del PJ: Carina Peralta y Dante Noriega. Con ese apoyo, se impuso con una mayoría de cuatro miembros y relegó a Salinas, con quien a su vez ha mantenido fuertes cruces que incluso terminaron con denuncias ante el Tribunal de Cuentas. Las presentaciones fueron desestimadas, ya que el órgano de contralor terminó aprobando las cuentas municipales.



Tras los comicios generales, el intendente dijo que trabajará para que los ediles de su espacio y los del PJ conformen un sólo bloque "porque respondemos al mismo lineamiento provincial".