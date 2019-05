Multitud. Tras el resultado de las PASO, Sergio Uñac se trasladó a Caucete para demostrar apoyo a la concejal Romina Rosas, quien resultó victoriosa en las primarias.

Los distintos frentes y partidos que compiten por los principales cargos provinciales ya definieron cómo cerrarán la campaña de cara al domingo. De las ocho fuerzas que están en consideración de los sanjuaninos, sólo tres tendrán actos en los que apuntan a llevar la mayor cantidad de gente. La coalición Todos, que conduce Sergio Uñac, se movilizará a Caucete en un acto previsto para la tarde y en el que se espera la presencia de distintos dirigentes departamentales. Por el sector opositor de Con Vos, Marcelo Orrego hará lo propio en su búnker de Capital, también con la presencia de candidatos aliados. Nueva Izquierda, de Mary Garrido, es el único de los partidos que se sumará a ese tipo de movida, con un encuentro que estará encabezado por la candidata a la Presidencia del país, Celeste Fierro. El resto, el Frente San Juan Primero, de Martín Turcumán; Dignidad Ciudadana, de Gustavo Fernández; el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), de Alberto Agüero, y Nueva Dirigencia, de Marcelo Tejada, realizarán caminatas y entrega de votos a vecinos. La Cruzada Renovadora, de los hermanos Avelín, hará una caravana por Capital.

Cierre. Al igual que en las primarias, Marcelo Orrego usó su búnker de Capital para dar por concluida la campaña electoral.



La decisión de los frentes Todos y Con Vos de apostar por actos políticos multitudinarios no es menor. Ambos apuntan a mostrar poder de convocatoria y apoyo para el último día de la campaña. En el caso del primero, el destino elegido es Caucete, departamento en el que la referente del espacio oficialista, la concejal Romina Rosas, va camino a arrebatarle la Intendencia al jefe comunal de Con Vos, ex Cambiemos, Julián Gil. Además, se trata de un distrito en el que en las elecciones 2015, los miembros del frente oficialista no trabajaron coordinadamente, por lo que el acto también tendrá por objetivo mostrar unidad dentro de la fuerza. De acuerdo a lo indicado por fuentes partidarias, no se descarta la presencia de candidatos a intendente de otros lugares como Marcelo Delgado, de Rivadavia, y Lucio González, de Santa Lucía, que también buscan quitarle la jefatura comunal al basualdismo. El evento está previsto a las 19, en lugar a confirmar.



Por el lado de Con Vos, Orrego tendrá su acto político en su sede de Capital, en Avenida Ignacio de la Roza pasando Ameghino, a las 20. Ahí también está prevista la presencia de los principales candidatos del espacio, como el jefe comunal de Rivadavia, Fabián Martín, y Juan José Orrego, quien busca suceder a su hermano en Santa Lucía.



La Nueva izquierda, que lleva como candidata al sillón de Sarmiento a Garrido, tiene previsto un acto en la sede de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) con la candidata a Presidente de la fuerza a nivel nacional.



El frente que lidera Martín Turcumán, San Juan Primero, decidió apostar por la caminata y para el cierre se trasladará a Valle Fértil. El distrito del Este es uno de los cuales la alianza tiene mayor presencia y en el cual puede hacerse de una concejalía.

La veda electoral comienza a las 8 del viernes, 48 horas antes de los comicios.



Los referentes de Dignidad Ciudadana entregarán votos y recorrerán la peatonal Domingo Faustino Sarmiento de Capital, distrito en el que concentran la mayor cantidad de votantes. La movida será liderada por Fernández y el candidato a la Intendencia de Capital, Alberto "Lito" Sánchez. Quienes también harán hincapié en la Ciudad serán los afiliados de la Cruzada Renovadora. Nancy Avelín encabezará la caravana por las calles céntricas.



Agüero, del PTP, como Tejada, de Nueva Dirigencia, buscarán hacer base en una sede partidaria departamental, en la que visitarán barrios y repartirán votos para tener un contacto cara a cara con los vecinos.