Trabajo. Desde fines de enero que el personal del Tribunal Electoral trabaja intensamente para completar el armado de las urnas para las elecciones.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrá San Juan dentro de 50 días contarán con una presencia diversa en cada uno de los departamentos. Al cierre de esta edición, y en el filo del plazo de la presentación de listas ante el Tribunal Electoral, se habían anotado siete fuerzas políticas, de las cuales sólo dos frentes electorales y un partido serán de la partida en los 19 distritos. El resto tendrá competencia en la mayoría y sólo uno llegó con lo justo para cumplir con el requisito mínimo que demanda el Código Electoral, esto es, armar en 10 departamentos. Las fuerzas que irán en toda la provincia son la coalición oficialista Todos, que comanda el Gobernador Sergio Uñac, y la que lidera el santaluceño Marcelo Orrego, denominada Con Vos. El único partido que logró cerrar en todos los distritos es Dignidad Ciudadana, en el que Gustavo Fernández va como candidato al sillón de Sarmiento.



La presencia del frente Todos en la totalidad de los departamentos da cuenta del peso que tiene el armado político que encabeza el Partido Justicialista junto a su principal aliado, el Bloquismo. Lo mismo ocurre con la alianza opositora Con Vos, que encabeza Producción y Trabajo y que contiene a partidos históricos, como la UCR, y a la pata local del partido del presidente Mauricio Macri, el PRO. Por el lado de Dignidad Ciudadana, cuyo caudal de votos se centra en Capital, en principio tenía planeado ir dentro de la sociedad de Orrego, pero la falta de diálogo y la convocatoria al armado del frente derivó en que la fuerza capitalina se abriera del espacio y jugara por fuera. Así, en poco más de un mes, el partido logró anotar referentes en los 19 departamentos para los cargos de intendente y concejales, más los candidatos a Gobernador, Vice y diputados tanto departamentales como proporcionales.



En el caso del tercer frente en competencia, Primero San Juan, que tiene como cabeza al partido Acción por Una Democracia Nueva (ADN) y a su líder Martín Turcumán como candidato a Gobernador, logró cerrar en 18 departamentos para la contienda y sólo le faltó Iglesia. La coalición contenía a la Cruzada Renovadora, pero como no hubo acuerdo para que representantes cruzadistas compitieran en internas con las figuras del resto de los socios, el partido que lideran los hermanos Avelín pegó el portazo en las últimas horas. Así, apostó a su vieja estructura y presencia en diferentes distritos y logró armar listas en 16 de ellos, dejando afuera a Iglesia, 25 de Mayo y Valle Fértil. El primero porque no tuvieron tiempo para las definiciones, mientras que en el resto, las fuentes sostuvieron que priorizaron a referentes del partido que ya habían cerrado acuerdo con otros espacios.



Luego, en el caso del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), de Alberto Agüero, la fuerza avanzó para cerrar en la mayor cantidad de departamentos posibles y llegaron a 14. Sólo les faltó Valle Fértil, 9 de Julio, Angaco, Iglesia y Calingasta. La Nueva Izquierda, de Mary Garrido, tuvo el mismo desafío, pero el espacio que lleva una dupla femenina para la Gobernación, alcanzó a cubrir el requisito mínimo de presentar listas en diez departamentos.



Al cierre de esta edición, referentes del partido Nueva Dirigencia, que conduce Marcelo Tejada, se encontraban en la sede del Tribunal Electoral. El dirigente le había manifestado a este medio que aspiraba a competir en las PASO y que había armado listas en algunos departamentos. De mínima, tiene que llegar a 10 distritos y completar el resto de las categorías. Este medio intentó en reiteradas oportunidades contactar al líder del espacio, pero no contestó los llamados.