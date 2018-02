Equipo. Los intendentes basualdistas, como Marcelo Orrego, Gustavo Nuñez, Julián Gil y Fabián Martín, han gestionado proyectos en la Nación con el senador Roberto Basualdo y el diputado nacional Eduardo Cáceres.

La medida del presidente Mauricio Macri de excluir a los familiares de funcionarios de la administración pública encontró poco eco en las cinco Intendencias basualdistas, socias de Cambiemos. Sólo el jefe comunal de Rivadavia, Fabián Martín, aseguró que dictará una resolución en ese sentido. Del resto, Marcelo Orrego, de Santa Lucía, dijo que lo está analizando, mientras que Leopoldo Soler, de Ullum, y Gustavo Núñez, de 9 de Julio, manifestaron que no se plegarán. Un caso emblemático fue el de Julián Gil, de Caucete, quien cobró notoriedad nacional por los parientes que había designado apenas asumió, pero desde el área de prensa señalaron que no va a hacer declaraciones.



La respuesta de la mayoría de los intendentes sanjuaninos va en sintonía de lo que pasa a nivel nacional, en donde pocas provincias y municipios de Cambiemos o sus aliados han adherido a la movida oficial. El decreto de Macri se dio para dar una señal de transparencia en un escenario de incremento de tarifas y tras el escándalo en el que se vio envuelto el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, luego de que despidiera a su empleada doméstica a los insultos, a la que había designado en un gremio intervenido.



En cuanto a los referentes locales de Cambiemos, Eduardo Cáceres, diputado nacional y líder del PRO local, dio el primer paso cuando informó que le pidió la renuncia a su hermana Mónica, quien estaba al frente del área local de Migraciones. Por su parte, el senador Roberto Basualdo había dicho que "la medida es buena, lo importante es que se analice cada caso particular". El legislador tiene familiares entre sus colaboradores, según la página oficial de la Cámara Alta (ver recuadro). A nivel provincial, el gobernador Sergio Uñac había dicho en Canal 13 de San Juan que "no vamos a adherir al decreto de Macri".



Con respecto a los intendentes locales, sin dar precisión de fecha, Martín remarcó que "vamos a adherir", y su postura va en concordancia a un proyecto que había presentado cuando fue concejal, el cual establecía que no se permitiera la designación de familiares. En ese marco, explicó que va a estudiar cuál es el marco legal que corresponde para aplicar la medida. Además, indicó que no tiene parientes en ningún cargo político y que "en principio, no se da el caso de que un funcionario tenga un familiar en un puesto político". Por su parte, Orrego indicó que aún no tiene una fecha para tomar la decisión, ya que está analizando el tema. No obstante, expresó que lo que hay que estudiar es la idoneidad. También señaló que no tiene parientes en cargos políticos. Por el lado de Ullum, Soler explicó que no dictará ningún decreto ni resolución porque "no tengo familiares" en la Intendencia y dijo que algún funcionario tiene algún pariente en la planta permanente, "pero no se lo puede echar". De hecho, el decreto nacional exime a los que tengan estabilidad en el cargo. Nuñez también indicó que no sacará ningún decreto, que no tiene familiares en el municipio y que "hay que ver la idoneidad de las personas".

El decreto de Macri

El decreto que restringe la designación de familiares de funcionarios en el sector público nacional fue publicado el 31 de enero. Las personas alcanzadas por la medida deberán desvincularse hasta el 28 de febrero. La resolución contempla a los parientes del presidente y vice, ministros y funcionarios con rango de ministro.





El "caso Basualdo"

Según se desprende de la página oficial del Senado de la Nación, el legislador sanjuanino tiene entre sus colaboradores a varios familiares directos y otros de distinto parentesco, o familiares de colaboradores suyos. Si bien el decreto de Macri no alcanza a otros poderes del Estado, el Presidente viene diciendo que es una conducta a imitar. Y ya los titulares tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, que pertenecen a Cambiemos al igual que el legislador sanjuanino, se han expresado a favor de la medida y han anunciado que estudian imitarla, aunque sin resultados a la vista aún. En la página oficial del Senado figuran María Sandra Casas (hermana de la exesposa de Basualdo); María Eugenia Basualdo (hija); Andrés Lecich (cuñado); Alberto Casas Riquelme (sobrino); María Lecich Basualdo (sobrina); Rodolfo Mo (yerno); Federico Andrés Genoud (yerno); María del Valle Basualdo (hija) y Fernando Javier Casas (sobrino). A modo de curiosidad, porque no tienen ningún parentesco con el senador, en el mismo sitio figuran el exsocio político de Basualdo, Mauricio Ibarra, como el actual intendente de Rivadavia, Fabián Martín, ambos contratados para cumplir funciones junto al senador en el año 2014, aunque no se sabe si aún continúan o no en esa función. También está la actual diputada Susana Laciar, pero de licencia y sin goce de haberes, según la misma fuente. También figura un contrato de designación en 2016 de Eliana Albornoz, actual pareja del intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, aunque no figura entre los actuales empleados. La mayoría de los familiares de Basualdo cobran según la categoría A-1, la más alta de ese poder del estado.