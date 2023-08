1. ¿No estoy inscripto/a en IPV, puedo hacerlo para participar del sorteo?

El sorteo se llevará a cabo con el padrón de inscriptos vigente. Quienes deseen inscribirse, podrán hacerlo en octubre y participar en los próximos sorteos, no en este.

2. Perdí mi número de inscripción o no lo sé ¿Qué hago?

El número de inscripción es un requisito que sí o sí solicita el sistema para elegir el barrio. Por lo tanto, si el postulante no lo tiene o lo extravió, deberá dirigirse a la planta baja del Centro Cívico, en el sector de IPV, de 8 a 13 o de 14 a 18hs, para solicitarlo. También puede pedir turno por la página en turnos.sanjuan.gob.ar

3. Al ingresar a la web, el sistema indica menos viviendas de las que se van a sortear ¿Qué ocurre?

Las viviendas que muestra el sistema son las asignadas al grupo del postulante. Cada conjunto habitacional se distribuye en los grupos para dar mayor posibilidad a quienes tengan mayor antigüedad o sean de algún grupo preferencial como discapacidad o fuerza de seguridad

Entonces:

Grupo 1 – (inscriptos hasta el 2007) 40%

Grupo 2 – (inscriptos entre 2008 y 2014) – 24%

Grupo 3 – (inscriptos entre 2015 a la actualidad) – 20%

Grupo 4- Discapacidad Motriz – 5%

Grupo 5 – Discapacidad General – 5%

Grupo 6 – Fuerzas de Seguridad y ex combatientes de Malvinas – 6%

4. ¿Quiero elegir los complejos de departamentos pero no he actualizado mis ingresos, cómo hago?

Una vez culminado el sorteo, con la lista de preadjudicatarios/as ganadores, el IPV solicitará que los/las postulantes demuestren los 2 salarios mínimos vitales y móviles. No es necesario hacerlo ahora. ¡Tranquilo/a!

5. ¿Por qué para los complejos hay que demostrar 2 salarios mínimos vitales y móviles?

Una vez entregados los barrios, en el caso de los complejos de departamentos como Los Surcos o Los Molinos, además de las cuotas mensuales, deben contemplarse los gastos comunes (mantenimiento de espacios verdes, iluminación, escaleras, bombas, etc). Es por esto, que el preadjudicatario/a deberá tener en cuenta ambos gastos y por lo tanto demostrar que podrá abonarlos.

6. Soy de Pocito y no puedo elegir barrio ¿Qué pasa?

IPV sorteará 18 barrios en diversos departamentos que se encuentran en etapa final de obra. En esta oportunidad, Pocito no posee barrios en estado avanzado y por ende, no entra en esta etapa de sorteo. Próximamente se realizará una nueva convocatoria con más barrios.

7. ¿Dónde se ubican los barrios?

En la web de IPV, podrás ver la ubicación de los 18 barrios geolocalizados. Sugerimos antes de elegir barrio, analizar la ubicación y cantidad de viviendas.

8. ¿Puedo cambiar mi domicilio?

Hasta octubre, no se podrán realizar nuevas inscripciones, modificaciones de datos, ni cambios de domicilios.