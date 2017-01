En una entrevista publicada en la edición dominical del diario Clarín, definió a la diputada Elisa Carrió y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como "personas de las que esperaba otra cosa", por lo que su sentimiento hacia ellas es "una frustración".



Acerca de su aliado Sergio Massa, dijo que "tiene un problema: a veces parece demasiado actuado, pero en el trato personal con él, no es así", pero aseguró que el líder del Frente Renovador es "mucho más sensible y natural de lo que parece".





Stolbizer se quejó de "la cantidad de funcionarios kirchneristas" que siguen en sus puestos y concluyó que se debe a que a la actual administración "le falta política".



"La gente votó para sacarse de encima al gobierno más corrupto que hemos tenido durante nuestra etapa democrática", aseveró Stolbizer, a quien le parece "terrible" el concepto según el cual "roban pero hacen".



"La gente se queja de los políticos, pero los políticos somos la expresión de la misma sociedad. El incentivo a la buena política es que existan premios y castigos, y que a la gente no le dé lo mismo si roba o no, si trabaja o no", puntualizó.

También se explayó sobre su sociedad pre electoral cono Masa: "muchos me dicen 'vos le aportás a él, vos no ganás nada'. Yo no lo siento así. He ido trabajando muy bien con él, lo he conocido como una persona mucho más sensible y natural de lo que parece. Tiene un problema, a veces parece demasiado actuado, pero en el trato personal con él, no es así", contó.

En terreno electoral, la líder del GEN, de larga militancia radical, dijo que ni Cambiemos ni Masa le habían ofrecido una candidatura, aunque sostuvo que con el líder del Frente Renovador"es algo que está como latente porque venimos construyendo un vínculo que tal vez termine siendo una coalición electoral, pero no por el momento".

"Todo depende de cómo sea el armado de Massa: creo en él, y nunca ha expresado su voluntad, como dicen, de liderar el peronismo, de volver al peronismo", aclaró.

"Yo no tengo una mala opinión de los funcionarios del Gobierno, discrepo con muchas de sus políticas pero no creo que sean gente deshonesta. Sí tienen un problema... yo estoy preparando un informe sobre la cantidad de funcionarios kirchneristas que tienen en el Gobierno, es algo brutal. Pido una información en algún lugar y los que me contestan son los de La Cámpora", se quejó.

En este sentido, sostuvo que el problema del Gobierno "es que le falta política", en referencia a que tiene "dirigentes políticos muy buenos, caso (Emilio) Monzó, (Federico) Pinedo, varios, dentro del gabinete incluso, Esteban Bullrich", pero "no son los que están en la oreja del Presidente" Mauricio Macri.

Acerca de Cristina Kirchner y de Elisa Carrió, su socia electoral en 2007 dijo que "fueron dos personas con las que trabajé cerca, digamos y de las que yo esperaba otra cosa". "Tal vez en ese sentido puedo haberlo sentido como una frustración", resumió.