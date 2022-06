Este lunes, luego de participar el pasado viernes en la Liga de Gobernador, Sergio Uñac ofreció declaraciones en rueda de prensa y, entre otros temas, se refirió al aumento del "Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros" establecido en las últimas horas por Nación. Si bien aceptó que es una ayuda, insistió en que, “hay que barajar y dar de nuevo”.

“En la Liga de Gobernadores me fue muy bien. La liga desde hace unos 90 días viene trabajando codo a codo. Somos 17 gobernadores que totalizamos más del 70 por ciento de los habitantes que tiene el país los que nos reunimos. Es una liga importante, que tiene el objetivo de poder visibilizar y encontrar una salida a los problemas que tienen los argentinos”, explicó el Gobernador.

En ese contexto, se refirió a la disputa entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias por la inequidad de ingresos que recibe cada una como subsidio al transporte y a la decisión de Nación de destinar un $16.050 millones más en subsidios para el interior, en 4 cuotas.

“Hay novedad y lo agradecemos. Pero nosotros hemos presentado un proyecto que se trató en la Liga de los Gobernadores. Se solicitó que ellos les pidan a sus senadores que firmen el proyecto, porque eso es barajar y dar de nuevo. Este es un esfuerzo, es un 50 por ciento más que lo que estaba establecido distribuirse, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, pero no es suficiente”, afirmó el Mandatario Provincial.

En cuanto a la posibilidad de la reducción de frecuencias en el transporte público por la falta de gasoil, indicó que, “vamos a trabajar para que eso no ocurra. Obviamente el faltante de gasoil está complicando la situación en todo el país. Hemos hablado sobre este tema para ver qué salida le podemos encontrar. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos interrumpir, el transporte público no es una de ellas”.