Tal cual había adelantado este medio, la Fiscalía General de la Corte de Justicia abrió ayer el sumario para investigar el accionar de la asesora de menores Soledad Medina, quien no habría cumplido con su función de asistir a una nena de dos años y medio que fue encontrada sola y deambulando en Santa Lucía. Fuentes judiciales confirmaron que distintas autoridades intentaron contactarla y la llamaron siete veces a su celular el 1 de enero, pero no contestó ni una. Desde el Ministerio Público Fiscal calificaron al hecho como una "falta de compromiso", ya que la funcionaria se encontraba de turno. De comprobarse la irregularidad, el régimen sancionatorio contempla la suspensión sin goce de haberes hasta 30 días.



El escandaloso caso ocurrió el miércoles por la mañana cuando la niña fue encontrada caminando sola en Gorriti y Acceso Este. La pareja de jóvenes que vio a la pequeña llamó a la Policía y se disparó todo el proceso de contención por parte de la Dirección de Niñez y la Justicia. Luego de un control médico y de estar en la Seccional Quinta, la menor luego fue entregada a sus padres. Sin embargo, quien no estuvo presente fue la asesora Medina, quien no atendió siete llamados en total. Según las fuentes judiciales, fueron dos llamados del director de Niñez, Carlos Olivera, además del realizado desde la repartición. Otro fue hecho desde la Comisaría Quinta por la oficial Romina Olivarez, uno más por el juez Benedicto Correa (quien intervino en un principio) y dos del propio fiscal General, Eduardo Quattropani, quien está de vacaciones, pero actuó luego de que lo contactaran los uniformados. Además, es el jefe de Medina y como ésta no atendió, dispuso que la reemplazara Mónica Sefair, defensora Coordinadora de Flagrancia, dijeron las fuentes. La presencia de asesores en este tipo de procesos es fundamental, ya que se tratan de los representantes de los menores en ausencia de sus padres. Además, tienen el deber de velar por la seguridad física y psíquica del niño.



De acuerdo a las fuentes, el enojo de Quattropani se debe también a que Fiscalía General había firmado en diciembre un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Niñez para trabajar mancomunadamente en buscar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que estén en conflicto con la ley (Ver Aparte). Sin embargo, ante el primer hecho, hubo una funcionaria que no actuó con el compromiso requerido, indicaron desde el Ministerio Público.



Medina le había dicho a este medio que no había recibido ningún llamado de la Policía y que tenía la conciencia tranquila en el caso de enfrentar un, por entonces, hipotético sumario. Ahora, con la investigación interna en curso, en la resolución se plasmó que la asesora no habría contestado los llamados, por lo que se dispuso que tanto los policías, el juez Correa, el director de Niñez y el propio Quattropani declaren como testigos.

Desde el Ministerio Público habían dicho que la actitud de Medina era una falta grave.

Convenio de contención a los menores

El fiscal General, Eduardo Quattropani, el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, y el director de Niñez, Carlos Olivera, se comprometieron a trabajar en conjunto por los menores en conflicto con la ley, mejorando la articulación de los profesionales de ambos poderes.