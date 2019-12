El diputado nacional y exintendente de Santa Lucía por ocho años, Marcelo Orrego, fue uno de los tantos opositores que votó en contra de los llamados "superpoderes" para el presidente Alberto Fernández en el marco de la emergencia económica y social. Tras la postura del santaluceño, el que salió a pegarle por un supuesto doble discurso fue el rival peronista en el departamento, Lucio González, secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano. El funcionario uñaquista remarcó lo que entiende como una contradicción de Orrego, ya que durante toda su gestión tuvo la facultad de reasignar partidas presupuestarias "discrecionalmente", sin informar al Concejo Deliberante sobre tales movimientos.

Si bien es una atribución que tienen casi todos los intendentes, González resaltó que si el actual legislador nacional hace gala de la transparencia, podría haber renunciado a ese poder de redistribución de recursos. Este medio trató de comunicarse con Orrego para que diera su visión, pero dijo que estaba en una reunión y luego no devolvió el llamado.

El diputado nacional y líder de Producción y Trabajo había votado en contra de los "superpoderes" para Fernández, quien tendrá atribuciones para modificar y crear impuestos, congelar tarifas y renegociar no solo la deuda externa, sino también las concesiones y cuadros tarifarios de empresas de servicios públicos. A través de una publicación en Facebook había manifestado su rechazo al señalar que "la delegación de superpoderes no es el camino en el que creemos muchos en el país". Orrego participó ayer en la inauguración de un paseo en Rivadavia y resaltó que para cerrar la grieta es necesario "dialogar, generar consensos, debatir. Si se pierde el diálogo, se pierde todo. Delegar tanto poder en una sola persona hace inexorablemente que no podamos tener debate en el Congreso. Se van a legislar muy pocas cosas".

Tras las definiciones, el que salió a responderle en el plano local fue González, quien en la última elección compitió y cayó contra el hermano de Orrego, Juan José. El funcionario uñaquista cargó contra los dos en lo que considera una especie de superpoderes en la gestión santaluceña. Primero dijo que el exintendente "estuvo ocho años gobernando con la libre disposición de las partidas presupuestarias. Es una contradicción entre lo que dice y lo que hace. Y es un hecho que Juan José Orrego hará lo mismo". El que también marcó esa supuesta contradicción es el concejal justicialista Marcelo Cerdera. En líneas generales, González explicó que la gestión orreguista "pudo y puede sacar dinero de un lado y ponerlo en otro, sin ningún tipo de informe para el control en el Legislativo municipal. Y no han trabajado en un marco de emergencia. Así, no tiene mucho sentido debatir un presupuesto".

"Es contradictorio con la realidad local el cuestionamiento a los superpoderes".

MARCELO CERDERA Concejal justicialista

Con respecto a la facultad de reasignar partidas que tienen otros intendentes, el secretario de Promoción Social indicó que "el tema es que Orrego le dice no a los superpoderes a nivel nacional y los usa en Santa Lucía. Si va a estar en contra, entonces tendría que transparentar la situación en el departamento".

Además, el funcionario uñaquista hizo hincapié en que, dentro del régimen de contrataciones, el mecanismo de compra directa es "altísimo" en comparación al que tiene, por ejemplo, la provincia. "Eso refleja una falta de transparencia", resaltó.

"No se puede criticar los superpoderes y luego repartir partidas discrecionalmente".

LUCIO GONZÁLEZ Secretario de Promoción Social

> Críticas al valor de las compras directas

Lucio González señaló que la compra directa en Santa Lucía está hoy en 810 mil pesos. Dicha contratación es aquella que un Estado realiza para adquirir insumos para el funcionamiento de la administración, como elementos de librería y mobiliario, que se necesitan con cierta urgencia y que no requieren de un proceso de contratación y control muy complejo. El secretario de Promoción Social indicó que la compra directa en el Ministerio de Desarrollo Humano es de 40 mil pesos, por eso destacó que el de Santa Lucía "es un monto muy elevado, que le quita transparencia, ya que el Concejo no puede ejercer un control", elemento que encuadró dentro de otro superpoder para la gestión orreguista.

Como concejal, González había criticado los valores de las compras directas en Santa Lucía en el período 2011 - 2015. El último cuestionamiento vino de parte del exintendente Vicente Mut, quien en la campaña electoral de este año había calificado como una "barbaridad" que la cifra estuviera en 450 mil pesos en marzo.