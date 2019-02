Jorge Alvo, Fiscal de Estado.

La Fiscalía de Estado, presidida por Jorge Alvo, decidió el martes suspender a una de sus empleadas por la sospecha de haber entregado certificados médicos truchos para no asistir a su puesto de trabajo. Según fuentes calificadas, se trata de Patricia Berrino, quien comenzó a entregar los documentos desde fines del año pasado hasta los primeros días de febrero. La mujer aún cobra sus haberes, pero va camino a perder los adicionales de su sueldo, cuya definición es potestad del titular del organismo que defiende el patrimonio de la provincia, indicaron las fuentes. Sobre su espalda pesa una denuncia policial y en el caso de que la Justicia avance con un procesamiento en su contra, dejará de percibir su salario. De manera paralela se disparó el sumario administrativo, el cual puede culminar con la exoneración de su cargo en el Estado.



Todo comenzó cuando la mujer presentó un certificado por una enfermedad de largo tratamiento. La situación se agravó, ya que luego del plazo por esa dolencia, comenzó a presentar partes médicos por dos o tres días durante varias semanas. A raíz de esa situación, Fiscalía de Estado le pidió un informe a la Junta Médica, cuyos auditores investigaron el caso y encontraron al supuesto médico que le había firmado las licencias. Cuando hablaron con el profesional, este les manifestó que la firma, el sello y la receta no eran suyas. Es más, destacó que nunca había trabajado en la clínica que aparecía en el parte. Por lo tanto, desde la Junta Médica decidieron realizar la denuncia en la Seccional Primera por falsificación de instrumento privado. Berrino es empleada administrativa de la Secretaría General de la Fiscalía y las fuentes informaron que había entregado aproximadamente diez certificados en cinco meses.



Si bien Alvo no quiso dar detalles, confirmó la suspensión de la empleada. Ahora, el instructor sumariante, Carlos Herrera, tiene a su cargo la formulación o no de los cargos.

------ Destacado Inicio ------

La suspensión a la empleada de Fiscalía es con goce de haberes.

------ Destacado Fin ------