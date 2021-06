SEÑALES. Una ausencia central fue la de Berenguer. Además, Cocinero dio una opinión y Nasisi lo retrucó, aunque se hará el planteo que tiró el primero.



La elección en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ya se transformó en un papelón, luego de la suspensión que resolvió la Cámara Federal de Mendoza para decidir si unos 1.200 docentes regularizados pueden votar para cargos colegiados y candidatearse. Se trató de una especie de recategorización de profesores en la institución, la que quedó bajo la lupa judicial. Ante la posibilidad de que la resolución judicial se extienda más allá del 1 de julio, fecha de renovación de las autoridades, el rector Oscar Nasisi dijo que evaluará si se aleja o no si la Asamblea Universitaria definiera prorrogar su mandato. No obstante, después de una repregunta debido a que agrupaciones estudiantiles pidieran su dimisión, indicó que "no voy a renunciar nunca, pero puede que la Asamblea tome una decisión diferente y está en todo su derecho", en referencia a la elección de un reemplazante. Una encuesta en la web de DIARIO DE CUYO, en la que participaron 6.011 personas, reveló que el 80 por ciento está a favor de que deje el puesto. La cantidad de votantes es casi el triple de los consultados que sondean las encuestadoras para, por ejemplo, una elección provincial.

La suspensión salió a la luz ayer a la madrugada, apenas horas antes del comicio, lo que motivó una conferencia de prensa entre el rector, decanos y candidatos. La foto del encuentro y algunas definiciones dejaron tela para cortar en lo político. En primer lugar, el principal ausente fue Tadeo Berenguer, titular de Ingeniería y postulante al Rectorado por Vamos UNSJ que cuenta con chances de llegar al balotaje. ¿No tenía ganas de mostrarse con Nasisi, quien viene desgastado luego de la prórroga de mandatos del año pasado y una condena en su contra por homicidio culposo por la muerte de un alumno en Ingeniería en 2010? El decano fue diplomático y dijo que prefería estar "afuera defendiendo a la Universidad" en vez de sumarse a una conferencia de prensa.

En segundo lugar, otro candidato, Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, dijo en público que "la Universidad debe tomar una medida de apelación en forma urgente" para revertir la decisión de los camaristas mendocinos. Sin embargo, el rector salió a responderle que "esta medida de la Cámara no es apelable, para que no nos llevemos una idea equivocada". No obstante, en una reunión privada entre el rector, decanos y candidatos se decidió que los abogados del Departamento de Asuntos Legales de la institución y del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Sociales presenten hoy un "recurso de reposición" para que el tribunal revea su decisión.

Si bien se trató de una resolución judicial, la movida no estuvo exenta de interpretaciones políticas. Es que hubo voces que cuestionaron que Asuntos Legales entregara el miércoles la información que le había requerido la Cámara de Mendoza, cuando hay fuentes que aseguran que hubo un acuerdo entre el rector, decanos y candidatos de que las resoluciones sobre la regularización de docentes interinos se enviaran hoy, lo que hubiera dejado sin efecto la medida que planteaba la suspensión. ¿A quién le beneficiaba el freno de la elección? Fuentes que sólo hablaron bajo anonimato dijeron que, al estirarse los plazos, ayudaba a ciertos candidatos a que siguieran escalando en adhesiones, en detrimento de otro que venía perdiendo respaldo. Fue el propio Nasisi quien, en la conferencia, dijo que, por los comentarios que escuchaba, "no es una maniobra del rector de turno para quedarse en el poder porque está lejos de lo que deseo".

Ante la consulta de si piensa alejarse si no hay novedades antes de julio, Nasisi dijo que "lo estoy evaluando. Lo tiene que decidir la Asamblea y, en función de eso, veremos que hago al final", aunque luego destacó que "nunca voy a renunciar". El tema de la prórroga de mandatos de todas las autoridades vuelve a estar en el tapete.