Por distintos indicios, el cráneo encontrado en Ullum ha despertado expectativas de que sea del ingeniero desaparecido Raúl Tellechea, por lo que sus hijos y su exesposa se someterán a una prueba de ADN, la cual está en pleno proceso. A todo eso, aparecieron nuevas revelaciones sobre el hallazgo. DIARIO DE CUYO accedió al informe oficial del Cuerpo Médico y Criminalístico de Mendoza, el cual reflejó que, en vida, la persona había perdido seis dientes por extracción odontológica y otros dos por una enfermedad dental. No sólo eso, sino que los peritos encontraron elementos que indican que utilizó una prótesis. Además, el estudio da cuenta de que hay un hueco compatible con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego y dos lesiones, tal cual había adelantado este medio.

El cráneo fue hallado el 16 de abril en las costas del complejo Bahía de las Tablas, en Ullum. El lugar no es menor, ya que el arrepentido Sebastián Cortez Páez (uno de los acusados en la causa judicial) le había dicho a uno de los hijos de Tellechea que en el Dique había sido enterrado su padre. El resto óseo encontrado no tiene el maxilar inferior (mandíbula), aunque sí el superior, el cual revela las pérdidas de piezas dentarias antes de la muerte de la persona y el uso de una prótesis. Son datos que, junto a las lesiones, pueden ayudar a la individualización. Fuentes calificadas habían indicado que el informe preliminar ya daba cuenta de indicios vinculados al tema odontológico, aunque Mariana Tellechea, hija del ingeniero, prefirió no opinar sobre ese punto porque, hasta ese momento, no contaban con el estudio oficial, además de expresar que no contaban con una historia clínica completa de su padre.

El informe del Cuerpo Médico Forense mendocino resaltó que el sexo probable del cráneo corresponde a un hombre, con una edad al momento del fallecimiento de entre 40 a 64 años. En cuanto a las lesiones previas a la muerte, los peritos remarcaron una probable fractura en el maxilar izquierdo, a la altura de la nariz y un hundimiento circular por traumatismo en el costado izquierdo de la parte posterior del cráneo, acompañado por un engrosamiento del occipital izquierdo. El lugar del hallazgo, la edad de la muerte de la persona (Tellechea desapareció a los 55 años) y el sexo son los elementos que han llevado a que la familia tenga esperanzas. Un estudio preliminar había indicado que la data del fallecimiento era de entre 10 a 20 años, aunque el Cuerpo Médico Forense mendocino destacó que, en base a una serie de indicadores, no fue posible establecer un intervalo post mortem.

El ingeniero desapareció el 27 de septiembre de 2004 y, tras el paso de la causa por la Justicia provincial como búsqueda de paradero, recayó en la Justicia Federal como desaparición forzada de personas. Tras la investigación del juez Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, este último realizó la acusación que se leerá en el juicio que se hará en el Tribunal Oral Federal, posiblemente, a fin de año. El fiscal sostuvo que los exdirectivos de la Mutual de la UNSJ (Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso) "decidieron secuestrar" al ingeniero, utilizando los servicios del expolicía Alberto "Lali" Flores, para evitar que los incriminara sobre irregularidades. Además, describió maniobras para desviar la investigación, en las que habrían incurrido el exjefe de Policía, Miguel González, entre otros.

Bajo Fiscalía

En Mendoza, el Cuerpo Médico Forense depende del Ministerio Público Fiscal, mientras que en San Juan no. El fiscal General Eduardo Quattropani se cruzó fuerte con la Corte por el Laboratorio Forense.