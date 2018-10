El senador Roberto Basualdo, presidente de Producción y Trabajo, visitó el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló del escenario nacional y del contexto político local de Cambiemos.





- La Nación dio marcha atrás con el pago de la diferencia del gas con las empresas distribuidoras. Ahora lo va a asumir el Estado. ¿Qué opinión le merece?



- Técnicamente esto viene del año 1992. Ahí se hizo una resolución en la que, con un dólar 1 a 1, se fijó un parámetro de que si por X motivo aumentaba el dólar, se tenía que pagar esa diferencia. Eso se usó en el 2006, con la devaluación de 2001, pero era otro contexto económico. La gente en 2006 estaba mejor y pudo pagar esa diferencia en 24 cuotas. No se sintió ni se habló de ese tema porque era otro el contexto económico. En este caso, cuando lo plantea el secretario de Energía lo hace de una manera lógica...



- ¿Era legal?



- Era legal. Si tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que decir que lo debería haber consultado con su ministro superior, que en este caso es el de Hacienda, Nicolás Dujovne, y con el de Gabinete. Hay muchos en el Gobierno que están en desacuerdo y podrían haber planteado que se pague de diferentes maneras, como se está pagando ahora. Todos los subsidios que se pagaban antes y ahora, lo pagan los argentinos, con la boleta de luz o entre todos.



- ¿Se equivocó entonces?



- El secretario de Energía, Javier Iguacel, se equivocó. Lo que tiene de bueno esto es que yo, que vengo como integrante del interbloque Cambiemos, puedo proponer otra alternativa mejor, como que del 100 por ciento que hay que pagar, se haga cargo del 20 por ciento los que tienen mayor poder adquisitivo, las industrias más grandes. Eso es lo que propuse. Pero todas las propuestas son válidas, no es que yo tenga la razón. Lo que quiero decir es que lo bueno es que se escucha. Lo malo sería que no escuchen y que sean necios. En esta situación se pasa a decir que son necios si no escuchan y que son débiles si escuchan.



- Desde el Gobierno esperan que en 2019 haya una mejoría de la situación en general, ¿cuáles son los indicadores que marcan eso?



- Técnicamente, el plan que han tomado para esta circunstancia, para este momento, es bueno. Es como que vos tenés un problema de corazón y el médico te dice que te tiene que operar. Después te dice que tenés presión muy alta y que tienen que ver si podes aguantar la operación. Es una situación crítica pero si podemos aguantar es muy probable que en marzo mejoren las cosas.



- ¿Por qué en marzo?



- Porque tenemos que esperar entre cinco a seis meses para poder ver la recuperación. Si te operan tenés que esperar el posoperatorio.





- ¿Le tiene miedo a diciembre?



- No. Hay que atravesar todo hasta marzo.



- Lo que pasa es que en diciembre, normalmente hay ebullición, la oposición empieza a jugar...



- En el proyecto del Presupuesto se ha aumentado el 0,2 por ciento del PBI para planes sociales y que esos recursos estén. En ese sentido lo han previsto dentro del Presupuesto. Sí temo un daño a la economía de cara a las elecciones 2019. Si todo comienza a repuntar desde marzo a junio con un leve crecimiento, que no se entusiasmen con las elecciones, sea quien sea, y que digan "bueno, como hemos venido creciendo un poquito, le pongamos uno medio falso, le pongamos más nafta", y después pagamos las complicaciones en diciembre. Así que, muchachos, estemos tranquilos.



- Dice que Mauricio Macri debería estar sereno y aguantarse el resultado de las elecciones como vengan...



- Sí. Si la economía va creciendo, que vaya despacito, que no aceleremos porque cuando lo haces, hay que pagarlo después con varios meses. Tenemos que ser serios para poder salir de esto, porque si no cada tanto vamos a volver para atrás.



- ¿Ve una oposición destructiva o con propuestas?



- Sus discursos son más destructivos que las realidades. Los discursos son de una manera, pero las propuestas son de otra.



- ¿Qué opina de las declaraciones de Sergio Massa en contra de la minería?



- Creo que lo que Massa ha querido decir es que el objetivo es que se pueda vender el campo industrializado, que de la minería todo el trabajo se haga acá. Pero bueno, trabajemos para llegar a eso. Hoy necesitamos el campo, los minerales...



- ¿Fue mal interpretado?



- Creo que fue mal interpretado. Tendría que haber dicho que a eso tenemos que llegar, esto es lo óptimo.



- ¿No cree que hace falta un liderazgo en Cambiemos San Juan en la víspera de una elección?



- Cuando se elija al postulante, el candidato a Gobernador, sea quien sea, será el líder natural. Eso se dará cuando llegue el momento de la elección, porque hoy serían en agosto y octubre. Hay rumores de que se van adelantar. Entonces, cuando se dé esa decisión para que sean, por ejemplo, marzo y mayo, ahí será diferente.



- ¿Sigue en su postura de no ser candidato?



- Tengo el orgullo y la satisfacción de haber trabajado en un frente y dejar dirigentes que hoy representarían mejor que yo.



- ¿Habla de Orrego?



- De Marcelo Orrego, Fabián Martín, de Gustavo Núñez, de Julián Gil, de diputados y equipos técnicos que no son tan mediáticos.



- ¿Se va a allanar a las decisiones del candidato a gobernador?



- Me voy a allanar a las decisiones del candidato a gobernador. Cuando mañana este tenga que armar la lista que sea, nunca me voy a poner a decirle que vaya fulano o mengano. El día que pongamos el candidato X voy a aceptar eso y no voy a exigir ni decir "mirá que yo quiero, que a mí me corresponde...".



- ¿Cree que Gil y Nuñez se van a quedar en el frente?



- Creo que van a estar, porque coinciden con el frente.



- ¿Cómo ve las declaraciones de Fabián Martín, que ha sido muy duro con el Gobierno nacional?



- Hay algunas cosas que dice que están bien del Gobierno nacional y otras con las que no coincide. Tiene su postura, que es respetable. Por ahí dice que tal cosa la haría diferente, pero en general dice "estoy acá, voy a seguir estando, no es que me voy para otro lado. No estoy conforme con lo que están haciendo, pero si hubiera habido otro estaríamos peor".



- ¿Uñac es presidenciable?



- Veo que está trabajando bien y que está dentro de los presidenciables, pero no porque lo vea yo sino porque por ahí se comenta en algunos pares míos.



- ¿Lo ve posible?



- El otro día me contaba un colega senador, de Cambiemos, que había gente, no pagada por el Gobernador, que estaban militando en Jujuy y habían pintado unas paredes. Quiere decir que dirigentes de su sector político han empezado a llevar su propuesta a diferentes partes.



- ¿Cree que deben salir un poco más a explicar la política económica del Gobierno nacional?



- Creo que sí. Tiene que salir gente que en cada tema sea especialista para transmitirla mejor y que la gente la entienda.



- Si hubiera hoy elección, ¿cree que la gente reelige a Cambiemos a nivel nacional?



- Soy optimista y creo que sí.



- A pesar del enojo y las medidas antipáticas...



- A pesar de todo, porque creo que valorizan las buenas intenciones más que los aciertos. Hoy, estamos con más buenas intenciones que aciertos.



- ¿Es posible ganarle a Uñac?



- A todos, siempre con trabajo.