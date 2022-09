Luego de la revisión de paritarias y el nuevo acuerdo salarial realizado en la provincia para los trabajadores del sector público, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, aseguró que entre enero y febrero del año que viene, todos los contratadas del sector que hayan ingresado hasta diciembre de 2018 ingresarán a planta permanente.

“El proyecto de ley para el pase de los empleados contratados hasta el 31 diciembre de 2018 está listo. Creemos que ingresará a la Legislatura la semana que viene, pasará a comisión y luego podrá ser tratado. Una vez que esa ley salga, se deberá revisar la planilla prontuarial de cada uno (que se pedirá desde ahora) y se deberán desarrollar los cursos de capacitación en cada ministerio. Así es que, calculamos que entre enero y febrero la totalidad de los empleados contratados en estas condicione pasará a planta”, indicó el funcionario en diálogo con el programa “A todo o nada” de radio Sarmiento.

Al mismo tiempo aseguró que, están esperando la decisión del gobernador Sergio Uñac, para que la medida se tomé con los empleados contratados luego de esa fecha. “En total son 4 mil los contratados actualmente. La mitad ingresaría ahora y la otra mitad en una segunda etapa”, afirmó Torrent.

En cuanto al acuerdo alcanzado por el Estado y los gremios estatales esta semana, con el que los docentes autoconvocados se mostraron en desacuerdo, el funcionario indicó que, "es superador, si uno se fija en el resto de las provincias, es uno de los mejores acuerdos en el contexto nacional. El Gobernador dijo que los sueldos debían ir por encima de la inflación. Con el acuerdo del 65 por ciento de junio quedamos muy por encima de la inflación y acordamos con los gremios mantener a mediados de septiembre esta instancia de revisión. En ese contexto, considerando la inflación de agosto, estábamos casi 9 puntos por arriba. Se escuchó los pedidos, pasamos a un cuarto intermedio, terminamos de hacer los números y se definió el acuerdo del 35 por ciento en cuatro tramos. De acuerdo a las proyecciones, vamos a estar siempre por encima del nivel inflacional".

Y aclaró que, no se convoca a los docentes autoconvocados a la reunión porque, "nosotros debemos seguir la vía legal que establece quiénes pueden sentarse en paritarias".

En cuanto al pedido de que el aumento se otorgue de una sola vez y no en tramos, Torrent indicó: "Tenemos que ser muy conscientes y no perder de vista la recaudación, para que el acuerdo se pueda cumplir. No se podría pagar de una sola vez, ya lo hicimos en junio con el 40 por ciento de una sola vez y tenemos que tener en cuenta además que la inflación se da paulatinamente, mes a mes. Teniendo en cuenta eso y las posibilidades financieras de la provincia, hemos generado esta propuesta, que también incluye clausula gatillo para enero y febrero".

Mientras que, en relación a una posible ayuda de la Provincia a los municipios para cumplir con los nuevos sueldos, Torrent volvió a negar la posibilidad. "En esta oportunidad no está previsto que haya asistencia a los municipios. Ellos tienen autonomía, están recibiendo los recursos de coparticipación provincial y, así como la provincia hace un esfuerzo para controlar los gastos, los municipios deberán hacer lo mismo", setenció.