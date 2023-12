En los días previos a la asunción de un nuevo gobierno provincial, se dieron a conocer los nombres que acompañarán la gestión de Marcelo Orrego y se anunció que Virginia Agote sería una de las funcionarias del gobierno de Uñac que continuaría pese al cambio. Pero a las horas se dio marcha atrás y decidieron darle de baja a su futuro nombramiento.

En este marco, la secretaria de Cultura provincial saliente realizó un posteo y sostuvo que "no pertenezco a ningún partido político" y agregó que la gestión es su pasión "independientemente del color partidario".

Además, recordó que nació en Buenos Aires pero eligió vivir en San Juan porque se enamoró de la provincia. "Mi compromiso con este lugar es incondicional y está intacto", escribió.

El posteo completo:

"HOY FUE MI ULTIMO DÍA DE GESTIÓN.



Nací en Buenos Aires y elegí San Juan para vivir, porque me enamoré de San Juan, ya hace muchos años.

Mi familia es sanjuanina y mi corazón también.

Mi compromiso con este lugar es incondicional y está intacto.



Estoy convencida que la Provincia puede seguir creciendo culturalmente, para posicionarse como un faro de referencia nacional, regional e internacional.

Las potencialidades que tenemos son infinitas por la calidad y cantidad de valores que conforman la sociedad.



Durante mi gestión, pudimos hacer muchas cosas de diferente complejidad y profundidad y han quedado otras tantas por hacer, pero dejamos sentadas las bases para que futuras gestiones las terminen de concretar, si estuviera en sus intereses.



Ingresé en la gestión pública viniendo de la actividad privada. No pertenezco a ningún partido político. Mi pasión es la gestión, independientemente del color partidario. Creo en el poder transformador de las políticas públicas.



Agradezco al actual gobierno de la Provincia por darme la posibilidad de ser Secretaria de Cultura como también a las autoridades entrantes por interesarse en mi perfil.



Hoy fue mi último día de gestión y quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron y al eficiente equipo de trabajo con los que transitamos esta ruta.

Sin ellos nada hubiera sido posible.



Particularmente quiero agradecer a los artistas y hacedores del campo de la cultura que son el objeto para el cual trabajamos y con quienes construimos un vínculo sincero.



Ese compromiso se mantiene y me encontrará siempre ayudando, aportando y cuidando lo que creo que está bien.



Yo seguiré mi camino con la mira puesta en San Juan…. Siempre".