Luego del conflicto encarado por el Sindicato de Trabajadores y Obreros del Transporte Automotor de Cargas (STOTAC) a la firma Expreso Frontera, las partes se verán las caras hoy a las 9 en la Subsecretaría de Trabajo por el bloqueo que hizo el gremio en las instalaciones de la compañía. El organismo laboral, que encabeza Jorge Oribe, llamó a conciliación obligatoria, luego de que el titular de la empresa, Héctor Segovia, denunciara la movida sindical ante la autoridad de Trabajo. La convocatoria derivó en que el bloqueo de ingreso y egreso de movilidades en el predio principal ubicado en Capital fuera levantado. Por otro lado, Segovia radicó una denuncia en la Fiscalía de Instrucción de turno, a cargo de Alejandro Mattar, quien evaluará si los hechos protagonizados por los miembros de STOTAC se condicen con una investigación penal.

La Justicia analizará la apropiación del dinero y las medidas del bloqueo a la empresa.

Según indicó ayer el propietario de Expreso Frontera en Radio Sarmiento, la protesta gremial se disparó por el despido justificado "hace unos 15 días" de un empleado, el cual se produjo porque "hubo una apropiación indebida de dinero de una rendición de fletes de la empresa". Tras ese episodio, Segovia señaló que comenzó a recibir presiones por parte de STOTAC para que el trabajador fuese reincorporado, hasta que "el jueves pasado me dijeron que me iban a parar la empresa". El titular de la firma apuntó contra Ángel Tello, secretario Gremial del sindicato, quien, según Segovia, realizó dichas intimidaciones bajo las directivas del líder de STOTAC, Ricardo Cardozo. Ante esa afirmación, este medio intentó hablar con el sindicalista, pero no respondió a los llamados. Según las fuentes, el trabajador se habría apropiado de unos 43 mil pesos y que los elementos en su contra serían contundentes. Incluso, el dueño de la empresa indicó que el empleado lo reconoció, por lo que el despido está "más que justificado".

Sobre la conciliación obligatoria, Oribe confirmó que la convocatoria a las partes se hizo luego de que Expreso Frontera denunciara el bloqueo y que, tras ese paso, la medida de fuerza, que incluyó el cierre de los tres ingresos a la planta de transporte, fue levantado. Por su parte, el fiscal Mattar sostuvo que en la denuncia se plasmaron los hechos de ayer, más la presunta apropiación del dinero, por lo que deberá definir si hay uno o más delitos y si pide la apertura de la investigación.