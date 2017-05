Algunos de los empleados que tienen ahora las estaciones de servicio.

A partir de ahora no será difícil encontrar en las estaciones de servicios sanjuaninas a empleados que padecen el Síndrome de Down. Esto es porque en el marco de las actividades de Responsabilidad Social Empresarial programadas para el año 2017, la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines (CECA San Juan) firmó el pasado 12 de mayo un convenio de colaboración de trabajo protegido con la ARID (Asociación para la recuperación e inclusión de personas con Síndrome de Down). Mediante este convenio los empresarios de combustible concretan el propósito de incorporar temporalmente en las nóminas de personal de las estaciones de servicios de la provincia a jóvenes que padecen esta enfermedad. ‘’Estamos haciendo realidad los objetivos propuestos en este proyecto de inclusión y convivencia en la diversidad’’, dijo Analia Salguero, titular de CECA.