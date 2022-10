Recuerda que cuando asumió en el cargo, en 2004, sólo siete reparticiones de los tres poderes de Estado cumplían con la obligación de presentar los balances contables ante el Tribunal de Cuentas. Tras 18 años, asegura que la totalidad de los organismos provinciales, unos 320, obedece a lo que marca la Constitución. Bajo ese parámetro, Isaac Abecasis entiende que "se ha cumplido una tarea". Por esa razón ha decidido dar un paso al costado y para también "dar espacio a nuevas visiones". En ese marco, presentó su renuncia como presidente del tribunal a la Cámara de Diputados, condicionada a que la Anses dé de alta a su beneficio jubilatorio. Si bien no hay una fecha precisa, se estima que el proceso pude demandar unos dos meses. Así, durante este 2022 o en los primeros meses del año que vienen, se producirá un cambio central en un organismo clave de la provincia que tiene por objetivo controlar la legalidad del gasto público.

El puesto de presidente del Tribunal de Cuentas, es uno de los más relevantes dentro de la estructura de gobierno, al punto que la carta magna provincial lo equipara al de un ministro de la Corte de Justicia ya que, para ser nombrado en el puesto, se deben contar con los mismo requisitos. Además, al tratarse del máximo cargo en ese organismo en bien remunerado. No hay datos precisos de cuál es el salario de los miembros del Tribunal pero se estima que ronda los 700 mil pesos.

La cúpula de órgano que audita los balances de las entidades estatales, entre las que se encuentran municipios, empresas públicas, empresas con participación estatal, sociedades del Estado y hasta instituciones privadas que reciban fondos del Estado, está integrada por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente y tres vocales. Tanto el primero, como el segundo y uno de los terceros, son cargos propuestos por el Gobernador con el Ok de la Cámara de Diputados y su puesto se mantiene mientras dure su buena conducta. Un ejemplo de ello es que la designación de Abecasis se produjo en 2004. Para el resto de los vocales: ambos son a propuesta de la minoría que integra Diputados. Así, uno de ellos representa a la oposición de Juntos por de Cambio y el otro al Bloquismo. Quienes siguen al presidente en el Tribunal son la vicepresidenta Graciela Chávez; el titular de la vocalía II, Aldo Molina; el vocal III, Enrique Conti (bloquista disidente) y su par de la vocalía IV, Daniel Pérez Celedón (del partido de la estrella).

Sobre la renuncia, Abecasis la informó esta semana a la Cámara de Diputados, en una nota dirigida al presidente Roberto Gattoni, en la que indica que "el 19 de octubre inicié ante la Anses el trámite correspondiente para acogerme al beneficio jubilatorio y que, luego de su otorgamiento, proyectaré mi renuncia". En esas líneas, apunta que "he sentido el orgullo de presidir el organismo que la Constitución le confirió la tan delicada competencia de fallar, con carácter de cosas juzgada, a aprobación o desaprobación de la legalidad de la administración de los fondos públicos".

Además de ser el máximo cargo, el presidente debe dirigir un cuerpo integrados por unas 150 personas que componen el órgano de control. Así, Abecasis explicó que en el Tribunal existe "un plantel de personal administrativo, que es la apoyatura para el resto; a ellos se suman unos 90 auditores contables que son quienes salen al campo a analizar la documentación, y unos 15 fiscales de cuentas que tienen a cargo una determinada cantidad de cuentas a auditar". Además, hay un cuerpo de abogados que están bajo la supervisión del Secretario Letrado del Tribunal.

Por otro lado, indicó que se trabajó mucho para normalizar los procedimientos de presentación y de análisis de las cuentas, incluso "se ideo un software para que todas las cuentas tengan una uniformidad de presentación, porque si no cada uno presentaba lo que quería y cada auditor, a su vez, auditaba como quería. Eso ya no es así. Por lo que acá no hay libres prensadores", aseguró.

Por último indicó que, una de sus últimas tareas, será, en lo posibles dejar todo listo para poder llamar a concurso para cubrir 13 cargos en el Tribunal, entre los que se encuentran Fiscales de Cuentas y un secretario administrativo (Ver Concurso).

CONCURSO

Isaac Abecasis confirmó que el Tribunal de Cuentas está trabajando para definir cómo se desarrollara un llamado a concurso para cubrir cargos importantes en el organismo. Se tratan de 13 puestos que hoy son cubiertos de manera interina y entre los que se encuentran fiscales de Cuentas y un secretario Administrativo. En esa línea, el presidente dijo que, "en este momento, el Tribunal está evaluando la modalidad del concurso, si será abierto o cerrado. Si es el primer camino, puede ser relativamente abierto a todos los profesionales que tengan incumbencia en el cargo que se va a concursar, ya sea de toda la provincia o sólo los que pertenecen a la administración pública. También estamos evaluando si llamamos a concurso por la totalidad de los cargos o por algunos de ellos e ir paulatinamente convocando a concurso para el resto. Lo que sí está claro es que será de oposición (rendir un examen) y antecedentes".

De esa manera, cerró que "esto es una asignatura pendiente del Tribunal, que me gustaría tenerlo cerrado antes de irme, pero sé que no depende de mí".