Obra clave. La construcción del dique Los Caracoles estuvo a cargo de la UTE Techint -Panedile y finalizó en 2008. Al igual que el Centro Cívico, el Estadio del Bicentenario y la Ruta 150, figuran en la misiva de De Vido.

A cuatro meses de su creación, la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública de la Cámara de Diputados comenzará a analizar una obra central para la provincia, el dique Los Caracoles. Los primeros documentos llegaron el viernes a la Legislatura y ayer, los miembros de la comisión definieron cómo será el mecanismo que llevarán adelante para realizar el análisis de los expedientes. Se trata de un emprendimiento clave que, al igual que la Ruta 150, el Estadio del Bicentenario y el Centro Cívico, fue puesto en duda por el exsuperministro del kirchnerismo, Julio De Vido, en una carta que le escribió al exgobernador José Luis Gioja desde la cárcel de Carlos Paz, donde está detenido por fraude contra la administración pública.



Los documentos preliminares, en original, que llegaron a manos de los diputados corresponden a la primera parte de la obra del dique. Fue remitido por el EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) al Ministerio de Infraestructura y desde éste último, a la Cámara. Entre los expedientes a disposición figura el contrato de obra, las actas acuerdo para el inicio de los trabajos y los antecedentes de las empresas que intervinieron, en este caso la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Techint y Panedile. Pero además, se enviaron los contratos de concesión de obra, los anticipos remitidos y los primeros certificados emitidos. Toda la documentación llegó en dos cajas, una con cuatro biblioratos y la segunda, con una carpeta, más una planilla complementaria, en la que figura una lista con todos los expedientes que tiene a disposición el EPSE por la obra. En total son 1.892 folios que los diputados tienen a disposición para auditar.



Según explicó Fernando Moya, secretario de la comisión, un punto a analizar por parte de los diputados es la contratación de las empresas que realizaron los trabajos. Es que, según recordó, en la gestión de la Alianza que lideró Alfredo Avelín se recondujo y modificó el contrato inicial con las empresas que tenían que hacer la obra, la norteamericana AES y la mexicana ICA. Eso llevó al comienzo de un largo litigo y luego de varios años de incertidumbre, en 2004 Gioja acordó con todas las partes no ir a juicio por los cambios y adjudicar los trabajos de manera directa con la UTE Techint- Panedile, ambas subcontratistas de AES.



Por otro lado, según explicó el dirigente de Dignidad Ciudadana, "lo que hemos definido es el mecanismo para analizar los documentos. Como se trata de un original, no hemos sacado copia. Los escritos van a ir circulando por fuerza política: primero le tocará al oficialismo (justicialismo y bloquismo) y luego será el turno de la oposición, con unos diez días hábiles estimados para cada uno. Luego nos reuniremos todos los integrantes y cada uno expondrá lo analizado".



La comisión fue creada en noviembre a pedido del basualdismo, luego de que De Vido hiciera pública una carta dirigida a Gioja donde lo trató de "ortiva" por no defenderlo en la sesión donde le quitaron los fueros para que sea detenido. Es esa misiva el exfuncionario habló de represas por lo que no se descarta el analisis del dique Punta Negra. En la carta el exministro le dijo al exmandatario que "cuando lo citen a declarar por las obras publicas de su provincia... borre todos sus discursos de cuando me recibió porque de trascender seguro... lo harán quedar MUY MAL".

Muestreo

Dada la cantidad de documentos que tiene el EPSE a disposición por Caracoles, la comisión no descarta hacer un muestreo, es decir, analizar parte de los certificados pagados. El dique tuvo un costo de 250 millones de dólares.