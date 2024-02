El miércoles de la semana que viene comenzará el juicio contra dos empleados de AFIP que habían sido denunciados en 2016 por la presunta adulteración de registros informáticos. Se trata de Mirta Susana Caballero y su hijo Santiago Emanuel Martín, quienes están en la mira de la Justicia por la sospecha de haber cambiado registros de contribuyentes que tenían alguna clase de deuda con el fisco nacional a cambio de dinero. Así, luego de 7 años, madre e hijo se sentarán en el banquillo de los acusados tras haber quedado imputados por delitos que tienen penas que van de 1 a 6 años de prisión, además de correr el riesgo de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos.

El hecho salió a la luz luego de que dos denunciantes manifestaran ante AFIP que habían pagado una suma de dinero a Caballero, quien les habría dado de baja "a sus obligaciones respecto del Régimen Simplificado de pequeños contribuyentes (...) a efectos de no generar deuda y, de esa manera, estar habilitado para firmar contrato en Educación", ya que se desempeñaban como porteros. Según consta en el expediente, la mujer habría tenido un modus operandi similar para actuar debido a que entregaba su número de teléfono particular a las personas para luego ofrecer sus servicios, indicándole su domicilio particular. A cambio de realizar los trámites, en la Justicia sospechan que cobró entre $500 y $600 en 2013. Así, según las constancias, Martín también habría participado tras realizar algunos de esos trabajos a cambio de dinero. No obstante, los denunciantes habían manifestado que, pese a esas maniobras que ellos consideraban que eran "legales", después de un tiempo la deuda les volvía a aparecer, por lo que expusieron su situación ante el ente nacional.

De acuerdo a la acusación, Caballero quedó imputada por "haber alterado dolosamente los registros informáticos de AFIP a cambio de una suma de dinero, aprovechando su función de funcionaria pública y mediante la utilización de la PC propiedad del organismo recaudador. De hecho, una pericia demostró que utilizó su clave fiscal para hacer movimientos de un contribuyente. Por su parte, Martín quedó bajo la lupa por participar "en calidad de empleado del organismo recaudador en la alteración dolosa de registros y asesoramiento a contribuyentes a cambio de dinero". No obstante, pese a la acusación y que sobre ellos pesa un sumario administrativo, madre e hijo siguen desempeñando labores en AFIP, dijeron fuentes calificadas.

Caballero y Martín enfrentarán el proceso judicial que llevará adelante el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, a cargo de los jueces Eliana Rattá, Daniel Doffo y Hugo Echegaray. Si bien Caballero y Martín son empleados, de acuerdo a la normativa son equiparados a funcionarios públicos, por lo que no pueden acceder a los beneficios de medidas alternativas de resolución de conflicto, como una probation (realizar tareas comunitarias a cambio de evitar el juicio) o una reparación del daño. De esa manera, les quedan dos alternativas: ir a juicio abreviado, en el que reconocerían su responsabilidad y aceptarían un castigo, con el fin de conseguir una rebaja en la pena o, por el contrario, enfrentar el juicio y tratar de demostrar su inocencia. Difícil que acceden a la primera opción, dado que se exponen a perder sus puestos de trabajo, por lo que todo indica que irán al debate, sumado a que, cualquiera fuese el resultado, las partes pueden apelar.

Descargos

Mirta Caballero

En su indagatoria, negó los delitos imputados y manifestó que nunca tuvo clave para "modificar los padrones, ni meterme al sistema y hacer algún tipo de bajas o modificaciones". Así, la mujer negó haber recibido dinero a cambio de alguna gestión.

Santiago Martín

Dijo que una de las denunciantes fue cliente suya en un estudio contable en el que él trabajaba meses antes de entrar a AFIP. Por lo que, durante ese tiempo, atendió a sus consultas. No obstante, señaló que, cuando ingresó al organismo, dejó de encargarse "de sus temas".

Claves

2016

El 4 de noviembre, se realiza la primera denuncia contra Mirta Susana Caballero y su hijo Santiago Emanuel Martín por la presunta maniobra delictiva.

2018

El 12 de diciembre, el fiscal Federal Francisco Maldonado realizó el requerimiento de elevación a juicio contra los dos empleados de AFIP.

2024

El miércoles 21 de este mes comenzará el juicio contra los dos trabajadores de AFIP. Estará a cargo de los jueces Eliana Ratta, Daniel Doffo y Hugo Echegaray.