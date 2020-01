Primero fue una reunión entre intendentes peronistas y aliados en el Frente Todos y luego se tiró líneas a los opositores. Así se llegó a un acuerdo en el que la casi totalidad de los jefes comunales decidieron entregar un adelanto salarial para sus empleados municipales de planta permanente de 2 mil pesos en dos tramos. El primero será de 1.500, a cobrar en el recibo de febrero. Y a ese monto se le sumarán otros 500 pesos en el haber de marzo, en el marco de la segunda cuota. La movida representa un verdadero esfuerzo para las comunas, ya que, si bien es a cuenta del futuro arreglo salarial, tienen que anticipar un desembolso importante. Como está destinado a haberes menores a 60 mil pesos brutos, es casi un hecho que impactará en la mayoría del personal.

De esa manera, los intendentes apostaron también a poner plata en el bolsillo de aquellos trabajadores con salarios bajos, que se ven afectados ante la inflación y la crisis nacional. En ese sentido, trataron de ir en sintonía con la provincia, que a su vez se había plegado a la Nación, dado que dispusieron un adelanto salarial, aunque de 4 mil pesos en dos tramos para sus respectivos trabajadores (Ver aparte). La realidad económica de los municipios es distinta, debido a que, en general, cuentan con una caja de recursos más limitada y tienen un bajo nivel de generación de fondos a través del, por ejemplo, cobro de tasas. No obstante, con la ley de coparticipación municipal que puso en marcha el Gobierno local, las comunas recibieron, en promedio, un 77,4 por ciento más de fondos en la comparación entre 2018 y 2019. Por eso, los intendentes le harán frente al adelanto con dinero de sus propias arcas, sin acudir a una ayuda de la provincia.

El adelanto se definió entre intendentes oficialistas, aliados y algún opositor.

La movida fue confirmada por el intendente peronista Rubén García, de Rawson; un aliado como Cristian Andino, de San Martín, y un opositor como Fabián Martín, de Rivadavia. Jefes comunales del justicialismo y otros socios se reunieron el miércoles, se comunicaron con otros pares y acordaron la iniciativa. Con los que no tuvieron contacto fueron Miguel Atámpiz, de Zonda, y Gustavo Núñez, de 9 de Julio, dijeron fuentes calificadas, mientras que desde Santa Lucía, que comanda Juan José Orrego, señalaron que entre hoy y mañana analizarán el tema. Sin embargo, ante la movida de sus colegas, es casi un hecho que estos la repliquen para no quedar aislados frente a sus empleados.

La inversión que harán los municipios no es menor. Por trabajador, la medida implica un desembolso para el Estado comunal de 1.500 pesos en febrero, al que luego sí se le acumulan 2 mil pesos en marzo para llegar a los 3.500 (más allá de que para el bolsillo de los trabajadores sea de $2.000 en dos tramos). No obstante, la mayoría de los intendentes decidió ir en línea, lo más cerca posible, del adelanto de provincia y Nación. Para ello, estudiaron los números con sus respectivos equipos de Hacienda, barajaron diferentes sumas de acuerdo a las respectivas situaciones económicas hasta que pactaron los montos.

Salvo las cifras pautadas, el resto de las características son iguales a las de provincia y Nación. En ese marco, alcanza a los sueldos por debajo de los 60 mil pesos brutos y son sumas remunerativas (que tienen descuento de obra social y jubilación, por ejemplo) y no bonificables (no impactan en los adicionales). Pese al techo, en los municipios se verá alcanzados entre el 80 y el 90% del personal de planta permanente, si no es que la totalidad, ya que los salarios son más bajos que en el Estado provincial. En este sector, la iniciativa llega al 67% de los empleados.



Financiamiento

208 Millones de pesos es el costo que tiene para el Gobierno local adelantar los 4 mil pesos para los más de 27 mil trabajadores.

Cláusula gatillo

Los empleados del Gobierno provincial cobrarán en el sueldo de este mes la última actualización por la cláusula gatillo. Así, los estatales percibirán un aumento del 3,7 por ciento.

Contratados

Los trabajadores con contratos tuvieron al iniciar el año un aumento del 55 por ciento, lo que benefició a unos 3 mil empleados. La inflación anual está prevista en un 42 por ciento.



Anticipo

14 Es el porcentaje de aumento, en promedio, que representa el adelanto salarial para los empleados públicos del Gobierno provincial.

> Medida y adhesiones

En Nación

A través del Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández oficializó a mediados de enero el adelanto salarial para los empleados nacionales. Estableció una suma de 3 mil pesos en febrero, a la que se le adicionará mil pesos en marzo. De acuerdo a las estimaciones, la medida alcanzará a 268 mil empleados de la administración pública central, los organismos descentralizados y el personal civil de las fuerzas Armadas y de seguridad. El tope es hasta los 60 mil pesos brutos y la suma es remunerativa y no bonificable.

En provincia

El 15 de este mes, desde la gestión uñaquista dieron a conocer que replicarán la misma medida nacional: 3 mil pesos en febrero, cifra a la que se le sumará mil pesos en marzo. El monto es a cuenta del arreglo en paritaria. La iniciativa local beneficiará al 67 por ciento de los empleados de la administración pública central, es decir, más de 27 mil trabajadores. Las pautas fueron similares a la Nación: el pago será hasta los 60 mil pesos brutos y será una suma remunerativa (con descuentos de jubilación y obra social) y no bonificable.

Legislativo y Judicial

En el Poder Legislativo fueron los primeros en salir a decir que iban a seguir la decisión tomada por la provincia. Señalaron que los beneficiarios serán unos 112, que representan un 25,6 por ciento del plantel de trabajadores de planta. El costo de la medida serán unos 900 mil pesos. En el otro poder del Estado, el secretario General de la Unión Judicial, Sebastián López, señaló que desde la Corte de Justicia le confirmaron que también replicarán la medida oficial. Beneficiará a personal de maestranza y escribientes.