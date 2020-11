Cristian Andino construyó su poder en San Martín a través de su partido departamental Crecer, con el que ganó tres elecciones y le dio un triunfo a uno de sus alfiles. No obstante, desde 2005 viene jugando en sociedad con el justicialismo y ayer formalizó su afiliación a la fuerza política que conduce Sergio Uñac. "Desde la gestión siempre he levantado las banderas del peronismo", destacó el jefe comunal. Al ser consultado sobre si su traspaso obedecía a una posible postulación de cara a la legislativa del año que viene, Andino resaltó que "con el Gobernador no hemos hablado nada de candidaturas". Es más, remarcó que "a mí me gustaría terminar mi mandato en 2023, tal cual fue el voto de los sanmartinianos".

Andino llegó a la Intendencia en 2003 de la mano de la alianza que llevaba al bloquismo como cabeza provincial. Sin embargo, desde las legislativas de 2005 se unió al peronismo y al año siguiente fundó su partido Crecer. Con dicha fuerza política fue reelecto en 2007 con un amplio margen de ventaja. Cuatro años después, al no poder repetir, impulsó a Pablo Santibañez, quien consiguió el triunfo, aunque luego se le rebeló a su jefe. Andino lo enfrentó en 2015 y volvió al máximo sillón departamental, para conseguir en 2019 otra reelección.

Tras esa demostración de fuerza en la comuna, el intendente dijo que se afilió ayer al PJ porque "lo veníamos dialogando con el Gobernador y se dio ahora, en un momento en el que no hay una elección de por medio, de compartir una ideología. No lo hacemos con otro interés, sino porque estamos convencidos".

En ese marco, resaltó que "se ha formalizado algo que en la práctica veníamos haciendo, dado que vengo acompañando al justicialismo desde hace años". Así, hizo hincapié en que "desde la gestión siempre he levantado las banderas del justicialismo, como el rol de un Estado presente para proteger al más débil, el impulso al sistema cooperativo, de ver cómo le mejoramos el ingreso a la gente, de cómo le solucionamos el problema de la vivienda, entre otros puntos",

El jefe comunal también destacó que con Uñac no habló de candidaturas para 2021 y 2023 y manifestó que "me parece bueno sumarme a esta estructura", por lo que indicó que "soy respetuoso de las autoridades de la Junta Departamental del PJ y me incorporo sin ninguna presión, como un afiliado más. Las candidaturas se hablarán en 2023".

Sociedad

En la alianza con el justicialismo, Cristian Andino siempre llevó como candidato a diputado departamental a un hombre de las filas del PJ. El elegido fue Rolando Cámpora, quien en las elecciones del año pasado cayó frente al candidato de Producción y Trabajo, en un fuerte corte de boleta, ya que Andino ganó holgadamente.