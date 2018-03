Apoyo. Frigerio calificó a Cáceres y Basualdo como las principales figuras de Cambiemos San Juan al ser consultado por quién apuntaba a candidato a Gobernador. El senador dijo que él no será y el diputado nacional aún no tiene respuesta.

Al ser consultado a quién le pondría fichas como el postulante de Cambiemos San Juan para la gobernación, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior de la Nación, resaltó que Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres son "nuestras figuras principales". Pese al respaldo, el senador reiteró que en el macrismo "saben que no voy a ser candidato, lo aclaré antes de competir por la banca en la Cámara alta". El presidente de Producción y Trabajo además señaló que entre su partido y el Pro local "propondremos al mismo candidato". Por su parte, Cáceres, ante el espaldarazo del alfil de Macri, dijo que "no tengo una respuesta, por lo que significa responder en uno u otro sentido".



Si bien aclaró que aún es prematuro hablar de candidaturas y que están concentrados en la gestión, Frigerio puso en valor a las dos figuras más visibles del espacio sanjuanino durante su visita del jueves. Basualdo explicó que el respaldo del alfil macrista significa que, como él no jugará, "me da la posibilidad que proponga a una figura". En ese marco, señaló que Cáceres, Marcelo Orrego, intendente de Santa Lucía; Fabián Martín, de Rivadavia, y Rodolfo Colombo, titular de la Anses, "pueden ser candidatos". El senador expresó que verán quiénes son los que tienen ganas de jugar y después, al que mejor mide y el que tiene mejor imagen para definir al elegido. Por su parte, el líder del Pro local manifestó que "no es un problema para Cambiemos San Juan las candidaturas, porque tenemos dirigentes con reconocido trabajo y dedicación para los sanjuaninos". Así, mencionó a Orrego, Colombo y al propio Basualdo, aunque manifestó que la decisión "tiene que surgir en equipo. Todavía no se ha hablado de candidaturas específicas".



El senador inclusive adelantó la forma en que jugarán en 2019, que será una réplica de la elección legislativa del año pasado. "Entre Pro y Producción y Trabajo va a haber una sola lista. Ojalá sea una sola entre todos los partidos del frente, pero si un partido quiere una lista aparte no se lo vamos a prohibir". En 2017, Dignidad Ciudadana realizó internas dentro de Cambiemos.



En las declaraciones de Frigerio llamó la atención que no mencionara espontáneamente al intendente de Santa Lucía, quien viene sonando como postulante debido a sus dos períodos de gestión con una alta aceptación. Tanto Basualdo como Cáceres resaltaron que no fue un ninguneo hacia Orrego. Inclusive, el primero destacó que el santaluceño ha pedido que no quiere que lo presionen frente a su futuro, por lo que Frigerio "ha sido respetuoso" ante el planteo del intendente basualdista. Además, el senador remarcó que Orrego le manifestó que definirá sus intenciones de competir o no en diciembre o enero del año que viene.



La elección del año que viene es clave, ya que no sólo se pondrá en juego la conducción de la provincia sino también los cargos de intendentes, concejales y diputados provinciales y nacionales. Cambiemos tendrá enfrente al peronismo y sus socios, con Sergio Uñac a la cabeza. La importancia es tal que el Ejecutivo viene estudiando si despega las elecciones locales de las nacionales.

Detalles

Elecciones

La fecha del comicio nacional, en el que se elegirán presidente y vice y diputados nacionales, está fijada por ley. Así, las PASO serán el 11 de agosto de 2019 y las generales, el 27 de octubre.

Señales

Roberto Basualdo, el principal contendiente del oficialismo en las últimas elecciones, aseguró que no competirá en 2019. El gobernador Sergio Uñac ya dijo que le gustaría ser reelecto.