La resolución judicial que reinstaló las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales abrió el debate en el Frente de Todos, y principalmente en el PJ, sobre qué sistema electoral se terminará implementando. Hay dirigentes que opinan que hay que acatar el fallo para evitar el desgaste y el costo de seguir esperando el resultado de otras instancias de la Justicia. Por otro lado, están los que sostienen que hay que continuar en la búsqueda de revertir la sentencia, pero, paralelamente, mantener el diálogo para ver si se logra un acuerdo con otros sectores con el fin de conseguir un nuevo régimen de votación, que deje atrás las primarias e, inclusive, las internas partidarias que contempló el Código Electoral impulsado por la gestión uñaquista, el cual fue declarado inconstitucional. Ese esquema electoral consensuado sería el de lemas o uno similar, con otro nombre, que es el que se venía barajando, el cual resuelve las internas y la elección de autoridades en un solo comicio.

Todo viene de la sesión del 16 de diciembre, cuando el oficialismo encaró la renovación del Código Electoral, en el que el borró las PASO y reinstaló las internas partidarias para la elección de candidatos. La movida se dio en una sesión convulsionada, ya que el tratamiento fue sobre tablas, lo que originó la demanda de inconstitucionalidad planteada por tres diputados giojistas, quienes, luego, se abrieron de la bancada del PJ. Esa es la causa que resolvió la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, quien entendió que la sanción de la norma no cumplió los requisitos de constitucionalidad por "defectos" y "vicios" en su tratamiento (ver Los ejes... ).

Si bien el fiscal de Estado, Jorge Alvo, adelantó que apelará la resolución (aún no lo ha hecho, dado que cuenta con cinco días hábiles tras la notificación), hay quienes piensan que hay que cumplir el fallo y que las candidaturas de los espacios políticos las definan los ciudadanos obligatoriamente en las PASO. El argumento se basa en esquivar la erosión política que implica esperar el resultado, ahora, de la Sala IV de la Cámara Civil, la que puede ser recurrida por el oficialismo o por el giojismo si da vuelta la resolución de primera instancia. Si cualquiera de esas opciones sucede, será la Corte de Justicia la que debe definir si el Código Electoral sancionado es constitucional o no. Todo ese trámite judicial puede demandar entre tres y cinco meses, calculaban fuentes judiciales. Incluso, cualquiera de las partes puede acudir a la Corte Suprema de Justicia, cuyos plazos son inimaginables. Encima, los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) también presentaron una demanda, la que va por una vía separada y, según entendió Fabián Martín, intendente de Rivadavia y vice de Producción y Trabajo, "va a correr la misma suerte porque los fundamentos son similares a los de los diputados". Además, dijo que, si en alguna momento recibieran un revés, "la idea es llegar hasta la última instancia". Por eso, hay dirigentes del FdT que quieren eludir todo ese derrotero y que el giojismo y JxC carguen con el costo de que haya PASO, cuando las encuestas han revelado que los sanjuaninos no respaldan el sistema que, encima, es poco usado. Esa es la base que tuvo el uñaquismo para tratar de eliminar las primarias.

Por otro lado, están los que aseguran que, ante un revés judicial, no hay que dar el brazo a torcer, sobre todo cuando entienden, como lo señala el fiscal de Estado, que hay argumentos para revertir el fallo, además de asegurar que el tratamiento legislativo fue el correcto y se apuntaría a resguardar la institucionalidad de la Legislatura. No obstante, explican que hay que mantener el diálogo con el giojismo y otros para ver si se puede llegar a un consenso, modificar la ley que prohíbe tocar el sistema electoral 18 meses antes de la próxima elección e implementar un nuevo régimen de votación, como un esquema parecido al de lemas. Incluso, afirman que, en el caso de que se avance en un proyecto, que este tenga participación y debate. Todo indica que eso se dará cuando todo esté consensuado, ya que el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, manifestó que, "hasta que el fallo esté firme, no debatiremos ninguna reforma al Código Electoral".

Los ejes de la sentencia

La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, declaró inconstitucional el Código Electoral que impulsó la gestión uñaquista, el cual eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reinstaló las internas partidarias para la elección de candidatos, porque entendió que hubo "vicios en el trámite de aprobación de la ley", que se verificaron "en los defectos de forma en el procedimiento de formación y sanción" de la norma, lo que la vuelve carente de valor. La magistrada explicó que un proyecto como el Código Electoral está dentro de la clasificación de una ley decisoria o de base o programa legislativo, tal cual lo establece el artículo 156 de la Constitución. Ambos tipos requieren de una sesión especial, lo que no sucedió, ya que la incitativa se trató sobre tablas. La jueza, además, indicó que es la Comisión de Labor Parlamentaria la que debe efectuar la calificación de ley. Si es decisoria, necesita de los dos tercios de los diputados para su sanción. Si es de base o programa legislativo, mayoría simple, manifestó.

Por otro lado, indicó que Presidencia "desoyó" una moción de orden de la diputada Nancy Picón para que el proyecto pasara a estudio en comisión, planteo que tenía prioridad y privilegio. Además, señaló que el resultado de esa moción, que tuvo 13 votos, se resuelve por simple mayoría.