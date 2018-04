Cierre. En Iglesia se montó el campamento para el proyecto binacional de extracción a cielo abierto. La iniciativa se frenó y surgió la alternativa de la mina subterránea. El proyecto fue frenado por la empresa y el Gobierno le pedirá el cierre.

El comunicado que la empresa Barrick le envió ayer a sus inversores en todo el mundo fue contundente: en el mismo se informa la suspensión del estudio de prefactibilidad de la mina subterránea Pascua Lama. ¿El motivo? El proyecto no cumple con los criterios de inversión de la compañía, por lo que lo dejó como "una opción para el desarrollo en el futuro si la economía mejora" y "los riesgos relacionados pueden ser mitigados". Frente a ese escenario, el ministro de Minería, Alberto Hensel, aseguró que una vez que tomen conocimiento formal del informe, pedirán el cierre de las actividades y de todo lo construido, como el dique de cola, las obras superficiales y canales de desvío.



El titular de la cartera minera resaltó que por lo que comunicó Barrick, "la expectativa de poner en marcha a Lama en más o menos un corto y mediano plazo quedó totalmente desdibujada, por lo que al Gobierno no le queda otra alternativa de exigirles que tienen que hacer el plan de cierre, en función de cumplir con la ley". El alfil uñaquista agregó: "Esto cierra una etapa", aunque aclaró que la medida no implica la pérdida de la concesión.



La alternativa subterránea había desatado esperanzas en la provincia, ya que, por un lado, abriría el camino para la generación de mano de obra y, por otro, la extracción del mineral iba a tener su impacto en la economía local. Sin embargo, ahora quedó en stand by. Hensel destacó que ante esa comunicación, "no hay una expectativa cierta del Estado de que se ponga en funcionamiento en un tiempo razonable. Así, tenemos que avanzar en el cierre de toda actividad. Le vamos a exigir la inversión para proceder al cierre, lo que generará puestos de trabajo". En ese marco, dijo que el plan contemplará de cuánto es la inversión y cómo resolverán el cierre, lo que será revisado por Minería.



Barrick le venía manifestando a las autoridades sanjuaninas que en el primer trimestre del año había chances de que saliera el estudio de prefactibilidad. Incluso el mismo comunicado señala que el proyecto de la mina subterránea "puede ser factible desde el punto de vista técnico". Pero tras el análisis del escenario internacional y nacional, la empresa decidió ponerle un freno. Fuentes del sector minero explicaron que una de las razones principales tiene que ver con la falta de definición sobre la modificación de la ley de glaciares, la cual, por ser amplia y difusa, impide el desarrollo de los emprendimientos (ver recuadro). Además, desde los espacios ligados a la actividad resaltaron también que la movida gira en torno a la situación económica en general y a la clausura que Barrick tiene que hacer del proyecto en Chile. De hecho, en el informe se destaca que la compañía se enfocará en ajustar el plan de cierre del proyecto de superficie en el lado trasandino, "en línea con los requisitos legales".



La iniciativa original contemplaba la extracción de oro a cielo abierto, pero las autoridades y la Justicia del vecino país la paralizó porque en la construcción se afectó un río con aguas ácidas y hubo afectación en la fauna y la flora, entre otros puntos. Por eso surgió la alternativa subterránea, que partiría del lado argentino, pero que ahora también quedó frenada.



El ministro de Minería indicó que frente a ese comunicado, "no hay margen" y resaltó que "como no sabemos" por cuánto tiempo será el freno, "tienen que presentar el plan de cierre. Si el día de mañana las condiciones económicas cambian y para la compañía la relación costo, producción y rentabilidad cierran, se hablará de vuelta".

Detalles

Túnel

Barrick está cerrando el túnel entre Argentina y Chile en el que iba a estar la cinta transportadora del mineral en el proyecto binacional original. Para el cierre fue necesaria la construcción de un tapón cónico de hormigón de alta resistencia.

Apuesta

El proyecto Los Azules, en Calingasta, a cargo de la firma Mc Ewen, es el que está más avanzado y sus directivos estaban esperando una definición nacional por la polémica de la ley de Glaciares para darle marcha al proyecto.

Reclamo por la ley de Glaciares



En la apertura de la Exposición Internacional San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para favorecer la llegada de inversiones en la actividad. Inclusive en el sector piden a gritos cambios en la norma. Uno de los puntos controvertidos es el que habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica. Además, está el artículo que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial, aunque ese término tampoco está definido, determinado y claro, habían indicado en el Gobierno. Inclusive Jaime Bergé, de la Cámara Minera local, había dicho que tal como está la norma, es inviable para cualquier actividad.