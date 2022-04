Luego de que el gobernador Sergio Uñac pidiera a los legisladores avanzar con proyectos que tengan como objetivo evitar las dobles candidaturas y las candidaturas testimoniales, desde el bloque justicialista confirmaron que están trabajando en una norma, la que buscan tener lista a fin de mes. Si bien desde la oposición ratificaron que apoyan la propuesta del mandatario, se mostraron más distendidos al indicar que quieren lograr una propuesta propia, pero no precisaron un plazo pasa su presentación. Además, buscarán el diálogo para sancionar un proyecto que tenga consenso entre los sectores políticos, ya que reconocieron que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para su aprobación. De esa manera, el debate apunta a arrancar el mes que viene en Diputados.

El mensaje de Uñac, en la apertura de sesiones ordinarias, había causado sorpresa entre los legisladores. Al cierre de su discurso, el mandatario se metió en el debate político para analizar "temas que hacen a la vida democrática de los sanjuaninos" y así definir las "reglas de juego" que serán utilizadas en las elecciones provinciales. En esa línea, Uñac había planteado tres ejes de debate: definir un sistema para la elección de candidatos dentro de los partidos políticos, necesario tras la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); legislar para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, sean candidatos y ocupen funciones públicas (Ver recuadro); y promover cambios para evitar las dobles candidaturas y testimoniales. La oposición se mostró de acuerdo para los dos últimos puntos, pero decidió cerrar las puertas sobre el primero, al indicar que está judicializado.

Si bien el pedido de avanzar en proyectos que definan las reglas de juego electorales fue para todos los sectores, sólo el PJ ha manifestado haber dado el primer paso. Desde el bloquismo indicaron que lo están trabajando, mientras que en el Frente Grande aseguraron que esperarán a la presentación de los proyectos. En el caso de Actuar, apuntaron que el debate se debe dar sobre el código electoral (Ver protagonistas).

Consultada sobre ese punto, la diputada Celina Ramella, que a su vez preside la comisión de Justicia y Seguridad e integra la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se tratará el tema, indicó que "estamos tratando un proyecto dentro del bloque, para ver cómo sería la mejor forma que pueda asegurar la representación y la participación de todos aquellos que puedan ser candidatos, evitando las estafas electorales, como solía pasar con las dobles candidaturas y las candidaturas testimoniales". Así dijo que "queremos tenerlo listo lo antes posible, puede ser este mes". A su vez, indicó que "una vez que ingrese, la idea es consensuarlo para que cada uno de los diputados pueda hacer su aporte". Si bien no dio detalles del proyecto, la diputada indicó que buscarán que el impedimento quede plasmado por escrito, dentro del Código Electoral, lo que implicaría volver a modificar esa norma. Desde la oposición, Nancy Picón,de Producción y Trabajo, dijo que lo están "charlando" dentro del bloque y que "seguramente vamos a presentar nuestro proyecto", aunque no dio fechas y de cómo sería la propuesta. Además, sobre el avance del oficialismo, dijo "me parece bien, porque ellos deben cumplir con el pedido del Gobernador". También dijo que buscarán el consenso.

Impedimento a condenados

Sobre el pedido del gobernador para trabajar en normas que impidan ser candidatos a condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, existen dos proyectos en la Cámara de Diputados a la espera del debate. El primero fue presentado por el presidente del bloque bloquista Andrés Chanampa, el que apunta a dar impedimento a toda persona que tenga condena de primera instancia en cualquier delito. El segundo es del legislador del PRO, Enzo Cornejo, que es similar a la ordenanza aprobada en Rivadavia, la que impide ser candidato a personas condenadas por delitos asociados a la corrupción.

PROTAGONISTAS

CELINA RAMELLA - Bloque Justicialista

"Se trata de un estudio profundo para lograr presentar un proyecto que finalmente se pueda aplicar y cumplir. Cada uno de nosotros va a poder hacer aportes de acuerdo a su partido político".

EDGARDO SANCASSANI - Bloque Bloquista

"Se está trabajando desde el partido, con la mesa directiva y el cuerpo técnico. Luego, ese estudio se va a volcar a nosotros, los diputados, para que luego sea presentado en la Cámara".

NANCY PICÓN - Bloque Producción y Trabajo

"Seguramente estará nuestro proyecto y el del oficialismo. Luego se verá cómo se trabaja, cómo se debate. También hay una realidad, que es el apoyo oficialista a la hora de la votación".

GUSTAVO USIN - Bloque Actuar

"Las candidaturas están reguladas en el Código Electoral. Una ley no puede contradecir lo que diga el código. Esto va más en la ética, en la moral y en la transparencia".